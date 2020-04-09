Давайте обсудим

День голосования, касающегося поправок в Конституции, пененсли на неопределеный срок, но волнение не перестает нарастать. И все чаще интернет пестрит заголовками «Коммунисты вышли из строя». Какие поправки члены партии КПРФ считают значимыми и почему их предложения по изменению Конституции отклонили,рассказал первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев.

Петр Перезвенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 07_04_2020.