В Хабаровском крае запустят новые комплексы по производству мяса и молока

В ближайшие четыре года инвесторы запустят в Хабаровском крае три новых комплекса по производству мяса и два - по производству молочной продукции. Об этом рассказал министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин. Он отметил, что это инвестиционные проекты, ориентированные на импортозамещение в Хабаровском крае.

Все они созданы по поручению полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева «Это проект строительства свиноводческого комплекса по производству до 70 тысяч голов в год компании «Скифагро-ДВ», свиноводческий комплекс «Грин стар 2», проект развития мясного скотоводства «СХП «Колос», - цитирует слова министра ТАСС.

Александр Шкурин добавил, что комплекс «Скифагро-ДВ» уже готов более чем на 60%. По другим проектам в настоящее время идет подготовка площадок и строительство объектов.

Кроме того министр рассказал, что в регионе разрабатывается проектная документация для строительства комплекса компании «Грин агро-Хабаровск», которая будет заниматься выпуском молочной продукции. Предполагается. Что ее производственная мощность будет достигать 21 тысячи тонн продукции.

Экспертизу в регионе также проходит проект предприятия на 700 голов дойного стада в районе имени Лазо. По плану, ежегодно здесь будет производится 5,6 тысяч тонн молока.

Благодаря открытию новых компаний в регионе появится более 800 новых рабочих мест.

Напомним, ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал повысить продовольственную безопасность на Дальнем Востоке. Он предложил создать и запустить инвестиционные проекты, связанные с производством продуктов питания. Вице-премьер обратился к Минсельхоз и Минвостокразвития с поручением предоставить программу поддержки таких проектов.