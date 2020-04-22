Вас снимает крытая камера: неправильную парковку в Хабаровске вычисляют спецоборудованием

В Хабаровске на любителей парковаться на газонах, тротуарах, детской или бельевой площадках идет самая настоящая охота. Для этого специалисты теперь активно используют комплекс «Дозор-М». Проще говоря, нарушителей вычисляют с помощью скрытых камер. Подробнее о том, как это работает, рассказал Владимир Шубич, начальник отдела городского управления административно-технического контроля (АТК).

ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА ГОРЕ-ПАРКОВЩИКОВ

Нарушителей «сдают» с головой в первую очередь сами горожане, которые из-за нерадивых автомобилистов не могут, например, пройти по пешеходной зоне. Коммунальщики жалуются, что из-за неправильно припаркованных машин не могут вывезти мусор, заправить газгольдер, открыть двери электроподстанций, подъехать к колодцу подземных инженерных сетей. Свою реплику вставили и экологи. По их мнению, под колесами автомобилей гибнут кустарники, клумбы и дерн газонов.

В отношении гое-парковщиков начинаются административные разбирательстваФото: Администрация Хабаровска

- Ежедневно сотрудники АТК регистрируют от 30 до 50 сообщений от горожан о нарушении правил парковки. В отношении гое-парковщиков начинаются административные разбирательства. При этом есть граждане, на которых в этом году уже составили по три-четыре протокола, - рассказал Владимир Шубич.

К слову, в 2019 году в суде слушали дело одной дамы, в отношении которой за парковку на газоне составили девять протоколов. Она заплатила солидный штраф. В целом за аналогичные правонарушения в минувшем году нарушителей оштрафовали более чем на три миллиона рублей, в текущем году – уже на 600 тысяч рублей.

ТЕХНИКА ПРОТИВ НАРУШИТЕЛЕЙ

Комплекс «Дозор-М» сейчас активно задействуют в том числе и в связи с пандемией коронавируса. Напомним, специалисты управления принимают жалобы и общаются с нарушителями исключительно дистанционно. Они отмечают, что число любителей парковаться на газонах и тех, кто об этом сообщает, увеличивается. С помощь комплекса «Дозор-М» удается задокументировать нарушение на фото и видео, которые становятся поводом для привлечения автовладельцев к ответственности.

С помощь комплекса «Дозор-М» удается задокументировать нарушение на фото и видеоФото: Администрация Хабаровска

- С помощью комплексов зафиксировали уже более тысячи таких фактов. Они представляют собой комплекты оборудования, которые установили на легковые автомобили, курсирующие по улицам и дворам Хабаровска. «Дозор» состоит из системного блока, двух камер на дверных стеклах по обоим бортам, и антенны GPS на крыше. Полученная видеоинформация попадает в системный блок, куда также передают данные GPS-устройства, сообщающего дату, точное время и расположение автомобиля-нарушителя, - объяснил Николай Лопаткин, ведущий специалист сектора видеофиксации профильного управления.

Техническая особенность этой процедуры заключается в том, что в блоке находится карта. На ней отмечены все озелененные территории города. Как только машина заедет колесами на дерн, прибор это зафиксирует. На фото отобразится точное местоположение авто, включая улицу и дом, а также его госномер. Найти и призвать к ответу ее хозяина помогают сотрудники ГИБДД.

НАКАЗАНИЕ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ

В качестве наказания за неправильную парковку предусмотрены штрафы. Физическим лицам придется заплатить от 500 до двух с половиной тысяч рублей, юридическим – от 10 до 25 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа возрастает. Так, физических лиц могут обязать заплатить от двух с половиной до четырех тысяч рублей, юридических - от 50 до 80 тысяч рублей.

В блоке находится карта, на которой отмечены все озелененные территории городаФото: Администрация Хабаровска

Для справки

В городе зарегистрировано 220 тысяч легковых машин и более 70 тысяч грузовиков. При этом действуют почти тысяча ГСК на более чем 100 тысяч боксов. В каждом районе города имеется до девяти тысяч отдельно стоящих некапитальных гаражей и частные стоянки. В новостройках есть подземные автопарковки.

КУДА ПОДАТЬ ЖАЛОБУ?

Жителям города напоминают, жалобу на неправильную парковку можно подать на электронную почту городского управления административно-технического контроля atk@khabarovskadm.ru или на бумажном носителе по адресу: 680000, Хабаровск, Уссурийский бульвар, 6. Справки по телефонам: 72-40-02 и 73-33-58.

Перед подачей жалобы нужно сфотографировать автомобиль, припаркованный в неположенном месте. На снимке должно быть видно номер машины, то, что он действительно стоит на газоне, бельевой, детской площадках и так далее. Желательно наличие в кадре каких-либо зданий, расположенных поблизости. При обращении в управление, пожалуйста, укажите адрес или опишите место происшествия, дату и время, когда был зафиксирован факт.