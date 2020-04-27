«Артист - это звучит гордо!»

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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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ГИТИС и МТС проведут онлайн-прослушиванияГИТИС и МТС проведут онлайн-прослушивания
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Обычно в апреле выпускники школ только начинают готовиться к вступительным испытаниям. Но те, кто мечтает связать свою жизнь со сценой, проходят ДВИ уже в марте. Но из-за сложившейся ситуации экзамены откладываются или переходят в интернет. ГИТИС и МТС проведут в конце апреля онлайн-прослушивания для абитуриентов и просто талантливых ребят. Как будет проходить кастинг и что он даст участникам, рассказали директор Хабаровского филиала МТС Наталья Экшенгер и пресс-секретарь ПАО «МТС» в Хабаровском крае Анна Романова.

Наталья Экшенгер, директор Хабаровского филиала МТС и Анна Романова, пресс-секретарь ПАО «МТС» в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наталья Экшенгер, директор Хабаровского филиала МТС и Анна Романова, пресс-секретарь ПАО «МТС» в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 27_04_2020.

ПАО «МТС»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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