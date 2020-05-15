2020-05-15T07:27:03+03:00
Это - Хабаровск!

ВИЧ: многое зависит от тебя

Прямой эфир 15 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
Поделиться:
ВИЧ: многое зависит от тебяВИЧ: многое зависит от тебяФото: Сергей ПЯТКОВ
Изменить размер текста:

По решению Всемирной организации здравоохранения, ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный День памяти, умерших от СПИДа. Долгое время поднимать такие темы было не принято, поскольку положительного ВИЧ-статуса как боялись, так и стеснялись. Но если о нем не говорят, это не значит, что его нет. А люди должны понимать, что никто не застрахован от приобретения вируса иммунодефицита, а обсуждение этой непростой, но важной тематики может сохранить здоровье жизни миллионов людей.

К слову, Хабаровский край занимает одно из последних мест по количеству ВИЧ-положительных. Мы имеем такую статистику во многом благодаря сознательности граждан, но немалую роль играют и СПИД-центры. Все самое важное, что нужно знать про ВИЧ и СПИД, рассказала заведующая отделом профилактики Краевого центра «Анти-СПИД» Ольга Мисак.

Ольга Мисак, заведующая отделом профилактики Краевого центра «Анти-СПИД» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Мисак, заведующая отделом профилактики Краевого центра «Анти-СПИД»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 15_05_2020.

Ольга Мисак

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24