ВИЧ: многое зависит от тебя
По решению Всемирной организации здравоохранения, ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный День памяти, умерших от СПИДа. Долгое время поднимать такие темы было не принято, поскольку положительного ВИЧ-статуса как боялись, так и стеснялись. Но если о нем не говорят, это не значит, что его нет. А люди должны понимать, что никто не застрахован от приобретения вируса иммунодефицита, а обсуждение этой непростой, но важной тематики может сохранить здоровье жизни миллионов людей.
К слову, Хабаровский край занимает одно из последних мест по количеству ВИЧ-положительных. Мы имеем такую статистику во многом благодаря сознательности граждан, но немалую роль играют и СПИД-центры. Все самое важное, что нужно знать про ВИЧ и СПИД, рассказала заведующая отделом профилактики Краевого центра «Анти-СПИД» Ольга Мисак.
Ольга Мисак, заведующая отделом профилактики Краевого центра «Анти-СПИД»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 15_05_2020.
Ольга Мисак
ИСТОЧНИК KP.RU