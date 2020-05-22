2020-05-22T07:13:09+03:00
Это - Хабаровск!

Дистанционное обучение в Хабаровске. Каким будет образование в крае?

Прямой эфир 22 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Дистанционное обучение в Хабаровске. Каким будет образование в крае?Дистанционное обучение в Хабаровске. Каким будет образование в крае?Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Переход на дистанционное обучение принес немало трудностей и школьникам, и студентам, и преподавателям, и даже родителям. Но стоит понимать, что переход «на удаленку» – это не прихоть чиновников, а необходимая мера, и людям, отвечающим за организацию образовательного процесса в подобном формате, легче не приходится. Зато сложившаяся ситуация дала нам всем понять, что даже в эпоху развитых информационных технологий заменить реальное обучение электронным невозможно.

Как будет проходить государственная итоговая аттестация? Что ожидает школьников в следующем учебном году? Как будет проходить приемная кампания в учебных заведениях? На эти и другие вопросы в студии «Комсомольской правды» ответила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Это Хабаровск 22_05_2020.

Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 22_05_2020.

Виктория Хлебникова 22_05_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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