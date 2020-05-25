2020-05-25T09:38:54+03:00
Это - Хабаровск!

Бизнес в Хабаровске: кризис или повод заработать?

Прямой эфир 25 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Бизнес в Хабаровске: кризис или повод заработать?Бизнес в Хабаровске: кризис или повод заработать?Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Пандемия коронавируса просочилась уже во все сферы общества, и начала она свой путь с бизнеса. Но несмотря на непростое положение представителей малого и среднего сектора, говорить об упадке всей системы предпринимательства нельзя. На экономическом поле произошла перестановка сил, и теперь в плюсе остались магазины и организации, предоставляющие услуги онлайн. А вот тем, кого отправили на скамейку запасных, необходима поддержка, которую сейчас стараются оказать органы государственной власти. На прошлой неделе депутаты краевой Думы провели встречу с предпринимателями региона, где обсудили принципы дальнейшего взаимодействия. По словам Председателя Законодательной Думы Хабаровского края Ирины Зикуновой, проведение таких встреч исключительно важно для нашей экономики. В каком состоянии сейчас находится бизнес Хабаровска и к чему пришли участники совещания, она рассказала этим утром.

Ирина Зикунова, председатель Законодательной Думы Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Зикунова, председатель Законодательной Думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 25_05_2020.Взаимодействие государства с бизнесом в регионе, штрафы для автомобилистов в Хабаровске и конкурс чтецов.

Ирина Зикунова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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