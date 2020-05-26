2020-05-26T07:40:41+03:00
Это - Хабаровск!

День предпринимателя в Хабаровском крае. Бизнес в режиме самоизоляции

Прямой эфир 26 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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День предпринимателя в Хабаровском крае. Бизнес в режиме самоизоляцииДень предпринимателя в Хабаровском крае. Бизнес в режиме самоизоляцииФото: Сергей ПЯТКОВ
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26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства. Так сложилось, что профессиональный праздник «частников» пришелся на один из самых непростых для них периодов. Но государственные органы власти всячески стараются поддержать сферу, которая играет важнейшую роль в формировании экономики страны. Мер, предоставляемых государством много, но насколько они эффективны и достаточны, можно будет сказать только через несколько месяцев. О вариантах поддержки предпринимателей в период коронавируса рассказал исполняющий обязанности министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

Максим Тарасов, исполняющий обязанности министра инвестиционного развития и предпринимательства края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Максим Тарасов, исполняющий обязанности министра инвестиционного развития и предпринимательства краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Больше всех в период пандемии пострадала сфера общественного питания. Однако хабаровские рестораторы решили действовать, и в сети появилась информация об открытии летних площадок у кафе и ресторанов. Председатель Совета по предпринимательству и Ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников опроверг эту информацию, сказав, что раньше, чем будут сняты ограничительные меры, веранды не откроются. Зато рестораторам упросили процесс получения лицензии на продажу алкоголя. Какие еще послабления введены для организаций общественного питания, Андрей Веретенников рассказал этим утром.

Андрей Веретенников, председатель Совета по предпринимательству и Ассоциации рестораторов Хабаровского края

Андрей Веретенников, председатель Совета по предпринимательству и Ассоциации рестораторов Хабаровского края

Это Хабаровск 26_05_2020.

День предпренимательства 26_05_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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