«Искусство воспитания прямых людей»: детская ортопедия в Хабаровске

Современная медицина поражает своим техническим оснащением и разнообразием. Одним из её направлений является детская ортопедия. На сегодняшний момент проблемы опорно-двигательного аппарата являются особенно актуальными для детей разного возраста. Отмечено, что гиподинамия становится «моложе» и ей часто подвержены самые маленькие дети. Подростки и дети младшего школьного возраста зачастую предпочитают сидеть перед компьютером или телевизором. В результате случаи постановки диагнозов «сколиоз» и «плоскостопие» участились. Как вырастить здоровых детей, рассказала этим утром врач травматолог-ортопед Наталья Астахова.

Наталья Астахова, врач травматолог-ортопедФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 02_06_2020.