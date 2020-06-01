2020-06-02T08:02:56+03:00
Это - Хабаровск!

«Искусство воспитания прямых людей»: детская ортопедия в Хабаровске

Прямой эфир 2 июня на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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«Искусство воспитания прямых людей»: детская ортопедия в Хабаровске«Искусство воспитания прямых людей»: детская ортопедия в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ
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Современная медицина поражает своим техническим оснащением и разнообразием. Одним из её направлений является детская ортопедия. На сегодняшний момент проблемы опорно-двигательного аппарата являются особенно актуальными для детей разного возраста. Отмечено, что гиподинамия становится «моложе» и ей часто подвержены самые маленькие дети. Подростки и дети младшего школьного возраста зачастую предпочитают сидеть перед компьютером или телевизором. В результате случаи постановки диагнозов «сколиоз» и «плоскостопие» участились. Как вырастить здоровых детей, рассказала этим утром врач травматолог-ортопед Наталья Астахова.

Наталья Астахова, врач травматолог-ортопед Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наталья Астахова, врач травматолог-ортопедФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 02_06_2020.

Наталья Астахова 02_06_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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