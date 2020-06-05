Театральная жизнь онлайн: афиша мероприятий на неделю в Хабаровске

Конечно, сама атмосфера театра - это нечто особенное. Шелест дамского платья между рядами, приглушенный свет, хрустальные люстры и золоченые канделябры вдоль стен, сцена с декорациями, освещенными яркими софитами - воссоздать такое, сидя дома, невозможно. Однако если задернуть шторы, усесться в самое удобное и мягкое кресло и включить на экране компьютера онлайн-версию любимого спектакля, можно ненадолго приблизиться к тем ощущениям, которые вы испытываете сидя в партере настоящего театра. Немного воображения и отсутствия посторонних шумов - и вуаля!

ТЕАТРЫ ДРАМЫ И ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Краевой театр драмы на этой неделе предлагает нам посмотреть нарезку сцен из детских спектаклей: «По щучьему веленью» и «Василиса Прекрасная». Кроме того, зрителю представляют интервью с Сергеем Листопадовым - режиссером и педагогом театра, который слегка приоткроет завесу тайны и ответит на вопрос - когда же возобновятся спектакли?

В честь 80-летия со дня рождения Бродского театр драмы в своем Instagram-аккаунте опубликовал архивную видеозапись, на которой артисты трогательно исполняют одно из произведений Иосифа Александровича «Горение».

Театр юного зрителя представляет перфоманс «Обнуление. Вопросы», подготовленный артистами ТЮЗа Виталием Федоровым и Натальей Ивацик для конкурса «Новые грани»-2020. Еще один перфоманс за авторством Виталия Альбекова, под названием «Кордицепс», заставит зрителя задуматься о сущности окружающих нас вещей. Также к этому конкурсу актер Михаил Тулупов создал еще одну работу под названием «БезИсходНо», которой театр с радостью делится со зрителем на своей странице в Instagram.

Также Театр юного зрителя предлагает погрузиться в странный, но увлекающий эксперимент - услышать голос театра, когда в нем никого нет. Что он сообщает? Как звучит пустое пространство? О чем говорит? В этом звуке отголоски всех, кто когда-либо здесь играл, пел, смеялся, аплодировал...Театр помнит каждого.

По сути своей это воссоздание нашумевшего эксперимента Олвина Люсьера 1969 года «Способ демонстрации резонансных частот любого закрытого пространства». Мы проживаем уникальный момент - пространство, где не бывает тишины, вдруг опустело. Наши голоса растворяются, и это дает возможность звучать лишь театру.

ТЮЗ анонсировал подготовку к созданию документального спектакля, сейчас для него активно собирается материал. Материалом станут личные истории врачей, столкнувшихся с коронавирусом впрямую или косвенно. Вот, что говорят в театре:

- Нам нужны ваши истории. Истории могут быть самыми разными: о подвиге, о страхе, о разочаровании или о победе. Любые, главное правдивые. Вашу историю будет рассказывать артист от первого лица, имена и фамилии будут скрыты или изменены на тот случаи , если вы этого захотите. Для нас важно создать объективную карту происходящего, помогите нам в этом.

Спектакль будет показан в сети при поддержке журнала «Театр». Параллельно с показом будет идти сбор средств, которые пойдут на покупку средств защиты для врачей. Подробности на странице театра по ссылке выше.

Не настоящий театр, конечно, но почему бы и нет?Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

АНШЛАГ В МУЗЫКАЛЬНОМ

Краевой музыкальный театр представляет зрителю сцену Соны и Котэ из музыкальной комедии «Проделки Ханумы». Это дуэт дочери богатого армянского купца Микича Соны и племянника разорившегося князя Пантиашвилли Котэ. Молодые люди влюблены друг в друга, но не могут быть вместе, ведь Сону сватают за старого дядюшку ее возлюбленного ради титула. Режиссер-постановщик спектакля - Вадим Паршуков.

Также для прослушивания доступен музыкальный номер, который оркестр Хабаровского музыкального театра под руководством главного дирижера Руслана Антипинского преподнес любимому городу в день его рождения - это попурри на музыку Александра Зацепина к фильму «Бриллиантовая рука».

Кроме того, театр в своем аккаунте в Instagram опубликовал запись известного русского романса «Только раз» в искрометном исполнении Ольги Головиной, отметившей недавно юбилей. В театре приглашают послушать этот романс, ведь голос, исполняющий его, известен по многочисленным классическим партиям - Сильва, Марица, Саффи, Розалинда, Мадлен, Теодора, Ганна. Среди самых последних ролей Ольги - Хозяйка в «Обыкновенном чуде» и Белая Дама в «Тайне двенадцати лебедей».

Вашему вниманию предлагается «Зумба» из бурлеска «Чик-чирик кирдык ку-ку: из Хабаровска в Москву!». Это одна из заглавных музыкальных композиций бурлеска от известного композитора Александра Пантыкина, благодаря которой спектакль и получил свое название. Режиссер-постановщик спектакля - Вадим Паршуков.

Музыкальный театр на этой неделе необычайно богат на события и публикует песню Шандора Баринкая - сына старого барона, изгнанного 10 лет назад вместе со всей семьей. В этой сцене герой вернулся в родные края и рассказал о своих путешествиях на протяжении последних лет. В роли Шандора Баринкая - солист ХМТ Валентин Кравчук. Режиссер-постановщик - Дарья Пантелеева.

Также зрителя знакомят со сценой «Мистер Бонди» из оперетты «Принцесса цирка». Яркая ария старого метрдотеля Пеликана в исполнении заслуженного артиста России Дениса Желтоухова. Новую жизнь известной классической оперетте Имре Кальмана на сцене Хабаровского музыкального театра дал режиссер-постановщик Вадим Паршуков.

Продолжает подборку дуэт Смеральдины и Труффальдино из музыкальной комедии «Слуга двух господ». Это сцена, в которой предприимчивый выходец из Бергамо Труффальдино признается в своих чувствах Смеральдине - служанке невесты одного из двух господ, в услужении у которых находится главный герой. Режиссер-постановщик - Анна Фекета.

И в завершение «Мир - одна большая сцена» из кабаре-комедии «Искусство жениться». Ведущие солисты Хабаровского музыкального театра исполнили дома заглавную композицию спектакля «Искусство жениться». Выбрали ее не случайно: это негласный гимн поклонников ХМТ и ценителей театрального искусства. Режиссер спектакля - Александр Прасолов, композитор Владимир Баскин.

Труппа театра призывает зрителей не унывать в столь непростой период, передает сердечный привет и надеется на скорейшую встречу в зрительном зале!