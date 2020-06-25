2020-06-25T10:14:25+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае директор компании оказывающей услуги ЖКХ может сесть на 10 лет

По версии следствия женщина незаконно получила более 4 миллионов рублей
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае директор компании оказывающей услуги ЖКХ может сесть на 10 летВ Хабаровском крае директор компании оказывающей услуги ЖКХ может сесть на 10 летФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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Дело о мошенничестве в особо крупном размере завели в Николаевске-на-Амуре, причем активную роль в расследовании преступления женщины-директора принимали не только сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции местного отделения МВД, но сотрудники краевого ФСБ.

Подозреваемая является жительницей Николаевска-на-Амуре, ей недавно исполнилось 38-лет и она возглавляла предприятие, выполняющее работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ущерб, который она нанесла администрации района оценивается следователями в 4 миллиона 420 тысяч рублей.

- Установлено, что фигурантка, являясь директором предприятия, в июне 2019 года в целях хищения денежных средств предоставила в управление ЖКХ администрации Николаевского муниципального района фиктивные документы об оказании ее предприятию ряда услуг, связанных с обслуживанием и ремонтом жилых домов, - подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Фактически же работы компанией-подрядчиком не выполнялись.

Как объяснили в полиции в последствии на основании представленных подозреваемой недостоверных документов в пользу ее предприятия была начислена миллионная субсидия. По результатам работы следствия было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Максимальная санкция по этой уголовной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет в местах не столь от Николаевска отдаленных. Впрочем расследование

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Расследование продолжается, так что не исключено что в деле статей добавится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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