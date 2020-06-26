2020-06-25T14:56:43+03:00
Общество

В Хабаровском крае в Охотск доставили новый пожарный автомобиль

Автоцистерну на базе «Урала» пришлось доставлять морем [фото]
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае в Охотск доставили новый пожарный автомобильВ Хабаровском крае в Охотск доставили новый пожарный автомобильФото: Правительство Хабаровского края
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Рабочий поселок Охотск в Хабаровском крае - место особенное, попасть туда можно двумя путями: морем, во время так называемого «Северного завоза», либо по воздуху. Понятно, что огромную пожарную автоцистерну везти самолетом - только деньги тратить, а пожары в Охотске случаются не реже, чем в Хабаровске. Поэтому краевому комитету по гражданской защите пришлось ждать открытия северной навигации.

- В Охотск новый пожарный автомобиль отправился из Хабаровска на теплоходе по морю, как только представилась такая возможность, - рассказала Ольга Оботурова из отдела организационно-плановой работы и информационной безопасности комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите. - Эта и другие автоцистерны были приобретены на средства из краевого бюджета. По решению правительства региона технику этой весной распределили среди краевых пожарных подразделений для усиления их боеготовности.

В Хабаровском крае в Охотск доставили новый пожарный автомобиль Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в Охотск доставили новый пожарный автомобильФото: Правительство Хабаровского края

В рабочий поселок новенький, с иголочки автомобиль прибыл на днях, и работники порта провели разгрузку, не откладывая дело в долгий ящик. Уже в четверг его доставили в краевую пожарную часть №77. Руководство части обещает, что введет автоцистерну в боевой расчет с начала июля, после того, как автомобиль будет проверен и пройдет все необходимые испытания.

Как сообщают в правительстве края, автомобиль на базе «Урал» укомплектован всем необходимым пожарно-техническим вооружением и инструментом. Он имеет отличную проходимость, хорошо подходит для эксплуатации в сельской местности и способен перевозить к месту пожара до восьми тонн огнетушащих веществ.

- Для нас такое пополнение - это отличный вклад в дело защиты от огня жителей районного центра и ближайших к нему населенных пунктов, с которыми есть транспортное сообщение. В случае необходимости новая мощная автоцистерна незамедлительно будет направлена к месту пожара. Это позволит сократить время прибытия подразделений на вызовы, а, как вы понимаете, в нашем деле каждая секунда на счету, - подчеркнул Григорий Заверуха, начальник 4 отряда Противопожарной службы Хабаровского края.

Этот автомобиль станет четвертой пожарной машиной в части. Однако ненадолго. Одну из «старых», но полностью исправных цистерн будут готовить для передачи в село Арка местным добровольным пожарным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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