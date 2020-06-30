Мэр Сергей Кравчук приглашает хабаровчан принять участие в голосовании

30 июля в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы в очередной раз рады были встречать в гостях мэра Хабаровска Сергея Анатольевича Кравчука. Градоначальник в присущей ему позитивной манере рассказал о том, как налажена в краевой столице работа избирательных участков, соблюдаются ли все меры профилактики CОVID-19, а также призвал всех хабаровчан ни в коем случае не оставаться в стороне, выполнить свой гражданский долг и обязательно принять участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Мэр Сергей Кравчук приглашает хабаровчан принять участие в голосованииФото: Сергей ПЯТКОВ

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