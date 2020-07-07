2020-07-06T17:18:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 7 июля 2020 года: за сутки 82 новых случая заражения

Когда ограничения снимут, горожан приглашают на новую выставку ретроавтомобилей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 7 июля 2020 года: за сутки 82 новых случая заражения ФОТО: аккаунт Сергея Кравчука в InstagramНовости по коронавирусу в Хабаровском крае 7 июля 2020 года: за сутки 82 новых случая заражения ФОТО: аккаунт Сергея Кравчука в Instagram
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае в общей сложности зарегистрировали 4726 случаев заболевания. Из них вылечились 2249, скончались 32, остальные получают лечение. За последние сутки в крае зарегистрировали 82 новых случая заболевания.

Статистика по заражениям коронавирусом: ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Статистика по заражениям коронавирусом: ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Большинство новых заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 15 пациентов старше 65 лет, четыре несовершеннолетних в возрасте от пяти до 17 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Заболеваемость в районах Хабаровского края ФОТО: региональный минздрав

Заболеваемость в районах Хабаровского края ФОТО: региональный минздрав

Отметим также, что порядка 10 процентов выявленных зараженных – это бессимптомные носители. У 55 процентов заболевших пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением находится более 8,1 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

Пока коронавирус не сдает позиций. Однако наступит время, когда ограничения снимут, можно будет гулять по городу, посещать выставки и музей. К слову, в городе организовали выставку ретромашин. Старые, но хорошо сохранившиеся автомобили уже привезли на пустующую подземную парковку у Центра патриотического воспитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Новости 24
Обстановка в Хабаровском крае на 7 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Министр культуры попросил открыть зоосад для хабаровчан
Открытием магазинов озадачились власти Хабаровского края
В Хабаровском крае нашли утонувшего в озере мужчину
В Хабаровский край бланки для ЕГЭ доставили во все школы
Хабаровчане поучаствуют в создании видеокниги о судьбе поколения
В Хабаровском крае компанию оштрафуют за горящую свалку
Сильные дожди с грозами ожидаются в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре пятая часть пациентов с пневмонией заражена коронавирусом
В Хабаровском крае снова дожди
Журавленок попал в руки людей в ЕАО
В Якутии накажут нарушителя самоизоляции, вернувшегося из Хабаровска
В Хабаровске покупателей без масок предложили выпроваживать из магазинов
Бонусы «Спасибо» можно будет списать на сервисы ДомКлик
В Хабаровском крае ищут пропавшего на озере мужчину
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении «Сбербанк Онлайн»
В Хабаровске раскрыли кражу в пансионате для пожилых людей
Уровень Амура у Хабаровска: ожидается подъем воды
Обстановка в Хабаровске 6 июля 2020 года: отключения горячей воды, дорожные работы