Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 7 июля 2020 года: за сутки 82 новых случая заражения

В Хабаровском крае в общей сложности зарегистрировали 4726 случаев заболевания. Из них вылечились 2249, скончались 32, остальные получают лечение. За последние сутки в крае зарегистрировали 82 новых случая заболевания.

Статистика по заражениям коронавирусом: ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Большинство новых заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 15 пациентов старше 65 лет, четыре несовершеннолетних в возрасте от пяти до 17 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Заболеваемость в районах Хабаровского края ФОТО: региональный минздрав

Отметим также, что порядка 10 процентов выявленных зараженных – это бессимптомные носители. У 55 процентов заболевших пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением находится более 8,1 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

Пока коронавирус не сдает позиций. Однако наступит время, когда ограничения снимут, можно будет гулять по городу, посещать выставки и музей. К слову, в городе организовали выставку ретромашин. Старые, но хорошо сохранившиеся автомобили уже привезли на пустующую подземную парковку у Центра патриотического воспитания.