В Хабаровском крае продлили льготы многодетным семьям, воспитывающим студентов-очников

На июньском заседании Законодательной думы Хабаровского края депутаты приняли поправки к закону «О мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой отечественной войны, семей, имеющих детей и других категорий граждан». Изменения касаются даты вступления положения об условии продления срока действия статуса многодетной семьи, а также изготовления удостоверения многодетной семьи единого образца.

Напомним, что 25 марта 2020 г. краевые парламентарии большинством голосов поддержали законодательную инициативу правительства Хабаровского края о сохранении статуса многодетной семьи, имеющей детей в возрасте от 19 до 22 лет, которые обучаются по очной форме в образовательных учреждениях. Вступление в силу закона установлено с января 2021 года.

Вопрос, безусловно, актуальный. Действительно, исходя из буквы закона, семья, в которой было трое несовершеннолетних детей и одному из них исполнилось 19 лет, теряет право на целый ряд льгот.

- Будучи учащимся очной формы обучения, студент не может в полной мере обеспечивать себя, - прояснила ситуацию Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики. – Бремя его содержания падает на родителей. В многодетной семье это означает существенное увеличение расходов.

В числе региональных льгот, на которые могут рассчитывать около трех тысяч многодетных семей, - ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом края) в размере 30 процентов; ежемесячная денежная выплата в размере 720 руб. на проезд каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации. Для малоимущих многодетных семей сохранятся пособие на ребенка в повышенном размере; единовременная материальная помощь проживающим в сельской местности на подготовку детей к школе, а также государственная социальная помощь на основании социального контракта.

С учетом сложной экономической ситуации, обусловленной распространение коронавирусной инфекции, правительство Хабаровского края внесло поправки, в соответствии с которыми закон вступит в силу с сентября 2020 года. Депутатский корпус единогласно поддержал данное решение.

Также с указанного периода статус многодетной семьи будет подтверждаться удостоверением единого образца, которое позволит подтвердить статус многодетности при посещении детьми дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, спортивных секций, приобретении авиа- и железнодорожных билетов по субсидированным тарифам. Форма удостоверения и порядок его выдачи будут определены министерством социальной защиты населения края.