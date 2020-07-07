2020-07-07T11:52:43+03:00
Общество

В Хабаровском крае продлили льготы многодетным семьям, воспитывающим студентов-очников

Формальный порог - достижение ребенком совершеннолетия - больше не является препятствием для получения мер поддержки
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Депутаты краевой думы отметили важность принятых поправок - семьи с детьми сейчас особенно нуждаются в поддержке. Фото: Законодательная дума Хабаровского краяДепутаты краевой думы отметили важность принятых поправок - семьи с детьми сейчас особенно нуждаются в поддержке. Фото: Законодательная дума Хабаровского края
Изменить размер текста:

На июньском заседании Законодательной думы Хабаровского края депутаты приняли поправки к закону «О мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой отечественной войны, семей, имеющих детей и других категорий граждан». Изменения касаются даты вступления положения об условии продления срока действия статуса многодетной семьи, а также изготовления удостоверения многодетной семьи единого образца.

Напомним, что 25 марта 2020 г. краевые парламентарии большинством голосов поддержали законодательную инициативу правительства Хабаровского края о сохранении статуса многодетной семьи, имеющей детей в возрасте от 19 до 22 лет, которые обучаются по очной форме в образовательных учреждениях. Вступление в силу закона установлено с января 2021 года.

Вопрос, безусловно, актуальный. Действительно, исходя из буквы закона, семья, в которой было трое несовершеннолетних детей и одному из них исполнилось 19 лет, теряет право на целый ряд льгот.

- Будучи учащимся очной формы обучения, студент не может в полной мере обеспечивать себя, - прояснила ситуацию Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики. – Бремя его содержания падает на родителей. В многодетной семье это означает существенное увеличение расходов.

В числе региональных льгот, на которые могут рассчитывать около трех тысяч многодетных семей, - ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом края) в размере 30 процентов; ежемесячная денежная выплата в размере 720 руб. на проезд каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации. Для малоимущих многодетных семей сохранятся пособие на ребенка в повышенном размере; единовременная материальная помощь проживающим в сельской местности на подготовку детей к школе, а также государственная социальная помощь на основании социального контракта.

С учетом сложной экономической ситуации, обусловленной распространение коронавирусной инфекции, правительство Хабаровского края внесло поправки, в соответствии с которыми закон вступит в силу с сентября 2020 года. Депутатский корпус единогласно поддержал данное решение.

Также с указанного периода статус многодетной семьи будет подтверждаться удостоверением единого образца, которое позволит подтвердить статус многодетности при посещении детьми дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, спортивных секций, приобретении авиа- и железнодорожных билетов по субсидированным тарифам. Форма удостоверения и порядок его выдачи будут определены министерством социальной защиты населения края.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Купила себе лифчик!»: под угрозой лишения родительских прав мать 10 детей рассказала, на что потратила 170 тысяч пособий
Собственные дочери говорят, что у матери даже конфету не выпросишь. Женщина в ответ объяснилась, как тратит деньги. Заступились за нее и чиновники
Новости 24
В Хабаровских детсадах открыты 910 дежурных групп
Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020»
В Октябрьском районе ЕАО объявили карантин
В Биробиджане из окна выпала четырехлетняя девочка
Снайперы в Хабаровском крае отработали скоростную тактику поражения мишеней
Машина мэра Биробиджана попала в аварию
Помощь пожарных из Хабаровского края понадобилась в Забайкалье
Хабаровский край получит деньги на зарплату работников соцучреждений
В Хабаровске в поселке Горького временно ограничат движение машин
Для частично занятых работников организуют горячую линию в Хабаровске
Сбербанк предложил студентам и школьникам разработать проекты для экосистемы
В Биробиджане разрешено купаться только на двух водоемах
В Хабаровском крае заработает горячая линия для туристов
Водитель и пассажир пострадали при столкновении машин в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 7 июля 2020 года: лечение получают 76 человек
Обстановка в Хабаровске 7 июля 2020 года: нет горячей воды в домах на улице Подгаева
В Новосибирске осудят лжеродственника хабаровчан
В Хабаровске грабитель под угрозой расправы похитил деньги у продавщицы
После обрушения фасада дома в центре Хабаровска началась прокурорская проверка
С рыбопромышленников в Хабаровском крае взыскали 100 тысяч рублей штрафа