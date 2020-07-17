Жалобная книга Хабаровского края в эфире радио «Комсомольская правда»: выпуск от 14 июля

Новый выпуск программы «Жалобная книга Хабаровского края» прозвучал в эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск». Ее автор и ведущий - председатель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов вместе с куратором эфира Эдуардом Грищук говорили о том, как можно заработать на своем многоквартирном доме.

Мы с вами привыкли к тому, что на собственный дом приходится только тратить. Платим за тепло, за свет, за уборку, иногда собираем на ремонт подъездов и многое другое. Тем не менее закон нам позволяет не только тратить, но и зарабатывать на многоквартирном доме, или уменьшить платежи за содержание жилья.

- Зарабатывать можно на размещении рекламы в лифтах, на фасаде дома, на интернет-провайдерах, а также на сдаче помещений, - начал разговор Игорь Глухов. - Тут возникает вопрос: кому будут принадлежать деньги от сдачи общедомового имущества или от рекламы?

- Я полагаю, что они должны принадлежать собственникам жилья. Но, видимо, управляющие компании присваивают их себе, - предположил Эдуард Грищук.

- В нашем Центре защиты прав граждан есть подобный пример. В одном из многоквартирных домов по улице Ленина управляющая компания сдает в аренду подвальное помещение. Официально, то есть по документам, стоимость аренды составляет около 300 рублей за квадратный метр. Однако аренда такого помещения, по нашим оценкам, должна быть как минимум в два раза дороже. Так и есть. После разговора с арендаторами выяснилось, что 300 рублей за квадратный метр они перечисляют компании на расчетный счет, а 700 рублей - наличными руководству управляющей компании. В данном случае две трети дохода с аренды падало вовсе не жильцам, - описал ситуацию Игорь Глухов. - В итоге после вмешательства специалиста нашего Центра договор с арендатором был перезаключен, и деньги из кармана нечестной управляйки перешли в доходы дома, и люди смогли на эти деньги сделать ремонт.

То есть, если в подвале вашего дома размещаются сторонние организации, или на стене, либо еще где-то висит баннер с рекламой - это все доходы, то есть деньги, которые рекламодатели заплатили вам - жителям. А где они - можно узнать в управляющей компании. При том, что последние должны систематически отчитываться о доходах и расходах, в том числе о средствах, полученных за аренду общедомового имущества.

- Общедомовое имущество - это наружные стены, лифты, площадки в подъездах, крыши. То есть вся инфраструктура в доме, которая не является частью квартир или офисов, в том числе и земельный участок вокруг дома. Но его, напомню, нужно должным образом оформить, то есть поставить на кадастровый учет, - уточнил Глухов. - Кроме визуальной рекламы есть еще интернет-провайдеры, телевизионные и другие компании, которые могут разместить на крыше дома и в подъезде свое техническое оборудование. И за это тоже платятся деньги, которые должны поступать в доход дома, где это имущество располагается.

Гражданский кодекс говорит и о том, что жильцы могут указать управляющей компании на то, как этими деньгами лучше распорядиться. Даже уменьшить на какой-то срок свои платежи за ЖКХ.

- Также закон говорит, что объекты общедомового имущества в многоквартирном доме могут быть переданы третьим лицам только на основании решения, принятом на общем собрании собственников жилья. Причем только жильцы имеют право распоряжаться имуществом дома, и, в том числе, установить арендную плату. Значит произвольно управляющая компания не может сдать это имущество в аренду и назначить свою цену, - добавил ведущий программы.

- А если управляющая компания не прислушается к решению собственников жилья? - задал вопрос Эдуард Грищук.

- Если не прислушается, с ней можно бороться. Пожаловаться в жилищную инспекцию, в Роспотребнадзор, и возможна жалоба в полицию, если имеет место подделка протокола собрания собственников жилья, - ответил Игорь Глухов. - Хорошо, когда в доме организован совет.

Но прежде, чем зарабатывать на имуществе дома, нужно, собственно, понять, что в нем есть. Для этого сначала следует провести ревизию помещений. Это делается так:

1. Председатель совета дома запрашивает у управляющей организации обо всех провайдерах, рекламных организациях и иных арендаторах, которые используют объекты общего имущества вашего дома.

2. Запрашивается протокол о собрании, договор аренды, сведения о размере арендной платы, а также сведения о накопленных денежных средствах за период аренды. После этого жильцы смогут понять, какой доход приносит сданное общедомовое имущество.

3. На общем собрании необходимо выбрать ответственного собственника, который заключит либо перезаключит договоры со всеми арендаторами на условиях, утвержденных этим собранием, и будет контролировать перечисления средств. Одновременно можно заставить арендатора демонтировать оборудование, в случае если он не согласится заключать новый договор.

4. Общее собрание может принять решение, на что будут направлены заработанные от аренды средства.

То есть, когда управление дома переходит в руки активных жильцов, которые отстаивают свои права, многое становится понятно и позволяет экономить собственные средства.

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