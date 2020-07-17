2020-07-17T05:15:09+03:00
Происшествия

При очередном обрушении в хабаровском бараке чудом не пострадали люди

С одной стороны обвалилась печка, с другой спал маленький ребенок
Александр ШТААЛЬ
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При очередном обрушении в хабаровском бараке чудом не пострадали людиПри очередном обрушении в хабаровском бараке чудом не пострадали людиФото: Предоставлено очевидцем
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Хабаровские ветхие дома, кажется, не выдерживают той ответственности, которую на них возложили люди. Дома 50-х годов постройки уже сложно поддерживать в хорошем состоянии, они рассыпаются буквально на глазах, но чиновники упорно на бумаге продлевают им срок эксплуатации и отказываются признавать аварийными. Один из таких якобы пригодных для жилья домов начал рушиться на глазах жильцов вчера, 16 июля. В комнате находились две девушки. Одна пошла наливать кофе, вторая осталась в комнате, и в этот самый момент от стены отошли кирпичи, там, где находилась печка, и вывалились прямо на пол. Хозяйка квартиры Татьяна недоумевает, как девчонок не присыпало. К слову, за стенкой в это время спал четырехлетний ребенок.

Обрушение в бараке на улице Зеленая Фото: Предоставлено очевидцем

Обрушение в бараке на улице ЗеленаяФото: Предоставлено очевидцем

- Вызвали МЧС, приехали еще из какой-то организации. Они посмотрели, сказали, что в доме оставаться опасно. Мы забрали документы и ушли к родственникам, - рассказывает Татьяна, хозяйка квартиры в доме №4б на улице Зеленая.

Пострадавшие уже обратились в администрацию города, где им предложили жилье в маневренном фонде. Одна загвоздка - предложенный вариант находится на Тихоокеанской. В мэрии пообещали найти другое жилье, а пока Татьяна с детьми и внучкой планирует оставаться у родственников.

Трещина в стене Фото: Предоставлено очевидцем

Трещина в стенеФото: Предоставлено очевидцем

Напомним, аналогичная ситуация была в доме №147 на проспекте 60-летия Октября. Там точно так же обвалилась печка. По счастью, жильцы квартиры временно отсутствовали, только поэтому никто не пострадал. В феврале прошлого года прямо напротив мэрии сгорел барак, который тоже давно пора было расселить. На глазах жильцов рухнул дом на улице Зои Космодемьянской, и в одночасье люди остались без жилья. В переулке Ивановском в бараке обвалился потолок. Это здание 1937 года постройки и там до сих пор живут люди. Тенденция наметилась неприятная, и где в очередной раз случится обрушение, предугадать сложно. Увы, вопрос расселения бараков до сих пор буксует.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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