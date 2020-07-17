В Хабаровске предотвратили теракт и задержали преступника ФОТО: ЦОС ФСБ России

В Хабаровске предотвратили теракт и задержали преступника. Об этом сообщили в ФСБ России. По предварительной информации, пресечь правонарушение удалось накануне. Операцию по задержанию злоумышленника провели днем. При обыске у мужчины нашли шесть бутылок с зажигательной смесью, холодное оружие, а именно нож, и флаг международной террористической организации. Все эти вещи были уложены в рюкзак, который был при фигуранте во время задержания.

- Задержанный - гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения. Пока известно, что действовал он по указанию главарей международных террористов. Совершить правонарушение намеревался в местах массового скопления людей, - указано в сообщении ЦОС ФСБ России.

Как отметили в ведомстве, преступник намеревался выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке с целью участвовать в деятельности террористических группировок. У мужчины изъяли найденные бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. В его телефоне нашли видеозапись так называемой присяги главарям террористов. Мужчина зачитывает слова на иностранном языке. Также в гаджете сохранилась переписка, в которой он обсуждал предстоящий теракт.

На сегодняшний день уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Самого злоумышленника арестовали.

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