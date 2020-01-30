«Двенадцатая ночь» - особенно обожаемая публикой комедия Шекспира; у каждого поколения есть своя любимая постановка. У послевоенного британского зрителя был спектакль Гилгуда, где Лоуренс Оливье играл Мальволио, а Вивьен Ли - Виолу и Себастьяна. Советские люди помирали со смеху от табаковского Мальволио в спектакле «Современника», режиссером которого был англичанин Питер Джеймс. Поколение 90-х прекрасно помнит перенесенную в XIX век киноверсию Тревора Нанна.Спектакль Тима Кэрролла совмещает глобусовский традиционализм с новаторским подходом к актерской игре. В интерпретации Кэрролла есть даже что-то радикальное: режиссер поставил себе целью не просто воспроизвести костюмы, сценографию, музыкальное и танцевальное сопровождение, которые могли бы обрамлять постановку начала XVII века, но и сохранить чисто мужской состав елизаветинско-якобианского театра. Мало кто в наше время решится занять в роли Виолы мужчину, ведь в этом случае актеру приходится выполнять двойную задачу - изображать женщину, изображающую мужчину!Молодой актер и фолк-музыкант Джонни Флинн, не только игравший на сцене «Глобуса», но и сочинявший музыку к спектаклям театра (например, к постановке комедии «Как вам это понравится» - дебютном выходе Мишель Терри в качестве нового художественного руководителя и звезды «Глобуса»), справляется с этой непростой задачей великолепно. Главным же бенефисом этой «Двенадцатой ночи» стал уникальный перформанс Марка Райлэнса в роли Оливии - микс театра кабуки, комедии дель арте и хореографии кружащегося дервиша, то и дело взрывающийся жеманными заминками, охами-ахами и прочими звуковыми эффектами.Изощренной технике Райлэнса противостоит прочувствованная самодеятельность Стивена Фрая, чей Мальволио весьма далек от традиционного образа напыщенного идиота. В интерпретации актера-писателя Мальволио - скорее заплутавший в собственной наивности одинокий старик, на склоне лет поверивший в реальность большого чувства. Впрочем, успех этого спектакля - заслуга не только Райлэнса и Фрая. Все в этой «Двенадцатой ночи» работает на общий результат: безупречная режиссура опытного шекспировского постановщика Тима Кэрролла; усилия остальной труппы, в которой выделяется уморительная Мария в исполнении Пола Чахиди; меланхоличные песни жены Райлэнса, композитора Клэр ван Кэмпен.Нollywood, ул. Тургенева 46. 10 января в 15:00. Стоимость билетов 600 рублей.СПЕКТАКЛИ«Кот в сапогах» (0+)Непутевый юноша получает в наследство от отца самого обыкновенного кота.Но усатый-полосатый друг оказывается не так уж и прост. Друзей ждут незабываемые приключения, где ловкий и смекалистый Кот в сапогах злого Людоеда перехитрит, титул маркиза хозяину добудет и на принцессе его женит. На сцене масса превращений, танцы, хитроумные уловки и, как водится в сказке, счастливый финал.Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 6 и 7 января в 11:00. Стоимость билетов 300 рублей. Детям до трех лет, не занимающих отдельного места, бесплатно.«Сильва» (12+)Больше восьми десятков лет назад именно с «Сильвы» началась триумфальная история Хабаровского краевого музыкального театра. Идут годы, а стариться «Сильва» не собирается. Каждое новое поколение зрителей считает за честь познакомиться с ней лично, а каждое новое поколение артистов с огромным удовольствием разыгрывает для публики историю любви певицы варьете Сильвы и Эдвина - офицера и аристократа. История эта притягательна по сей день потому, что и когда-то написанное, и сыгранное сейчас - талантливо. Кроме любовных перипетий здесь полным-полно комической кутерьмы и недоразумений, и все происходящее буквально купается в азартной игре артистов и блистательной музыке. Вряд ли есть на свете человек, не напевавший: «Без женщин жить нельзя на свете, нет», «Красотки кабаре», «Частица черта в нас»… Это все - «Сильва». Ее жизнелюбие заставляет легко поверить, что жизнь прекрасна, если твое кредо - «Да здравствует любовь!». Кстати, именно так звучало первое название оперетты.Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 6 января в 19:00. Стоимость билетов 500 рублей.«Новый год forever!» (16+)Если вы изобретатель и сделали открытие мирового масштаба, но родились в России, это достижение никто не оценит. А если у вас еще и нет деловой хватки, но доброе сердце, то и Нобелевской премии не будет, и достатка не предвидится, и жена уйдет, и друг будет просто использовать ваши таланты. И не только друг. Какой выход? Только повеситься. Главный герой спектакля Фима Иванов именно это и выбирает, но и тут вмешивается судьба. В один чудесно-черный день все они возвращаются: бывшая жена, верный друг, его неверная невеста, старый профессор и даже новая соседка. Покинуть Землю нельзя - надо жить! А как? Что же выберет физик, лирик и романтик Фима в свои 40 с лишним лет? Об этом вы узнаете в спектакле по остроумной и трогательной пьесе Елены Скороходовой. Посмотрев эту веселую, романтичную и в чем-то философскую постановку, вы не только получите море позитивных эмоций, но и по-новому взглянете на себя, на своих близких, на «стоимость» денег, на ценность любви и дружбы.Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 7 января в 19:00. Стоимость билетов от 600 до 1000 рублей.КОНЦЕРТЫ(Не) обыкновенный концерт (12+)В канун Нового года и Рождества артистическая труппа Хабаровского краевого музыкального театра решила повторить свой блистательный «(не)Обыкновенный концерт». Именно этой красочной и зажигательной концертной программой был открыт в сентябре этого года юбилейный 95-й театральный сезон главного театра региона. Тогда зал долго не отпускал артистов на поклоне, а искушенные театралы еще долго обменивались своими впечатлениями об увиденном. Если кратко, то это был громкий успех!В «(не)Обыкновенном концерте» задействована вся вокальная труппа, полный состав балета, хора и оркестра театра. В первом отделении будет представлен репертуар классической оперетты - такие известные партии, как «Выходная ария Сильвы», «Тост Орловского», дуэт «Моя душа» и многое другое. Второе отделение - эстрадное, оно интересно тем, что прозвучат многие популярные песни и композиции, редко звучащие на сцене музыкального театра, - Besame, Per te, Hava Nagila и другие.Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 7 января в 19:00. Стоимость билетов 500 рублей.«Хиты мирового кино» (12+)Симфонический оркестр театра под управлением главного дирижера, маэстро Руслана Антипинского в необычном формате «оркестр на сцене» исполнит самые известные и любимые мелодии из кинофильмов и сериалов.Ценители мелодичных, проникновенных композиций смогут насладиться музыкой из комедии «Ирония судьбы, или с легким паром», попурри на темы песен и мелодий из фильмов «Бриллиантовая рука», «Титаник», «Профессионал», «Шербурские зонтики», «Ва-банк» и другие. Оркестр театра даже исполнит саундтреки к таким культовым современным киноработам, как «Пираты Карибского моря», «Игра престолов» и «Розовая пантера».Спектакль пройдет по установленным Роспотребнадзорам рекомендациям: проверка температуры, обработка рук антибактериальным средством, наличие маски и соблюдение дистанции - обязательны.Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 7 января в 19:00. Стоимость билетов 500 рублей.ЭКСКУРСИЯПраздничная программа в «Мире говорящих машин» (0+)В музее вам расскажут о развитии звукозаписи от первых «чудо-машин» с их пластинками и валиками до японских магнитофонов и CD-дисков. Вы узнаете множество жизненных историй, в центре которых один из экспонатов музея, узнаете, как появилась звукозапись и какую песню записали первой, услышите голоса литераторов ХХ века - Льва Толстого, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, политических деятелей - Ленина, Крупской, Сталина, Черчилля, Рузвельта, Че Гевары, голоса фауны, звуки космоса и многое другое.Есть в музее и краеведческий уголок. Именно здесь у вас появится уникальная возможность услышать настоящие фольклорные произведения коренных народов Приамурья, ознакомиться с их уникальной культурой. Также в музее вас ждет рассказ о жизни и творчестве культовых персонажей музыкальной культуры Хабаровского края.В зале «Диско» вас встретит музыка перестройки, когда «перемен требовали наши сердца»: бобинники, японские магнитофоны, самиздаты, пиратские копии.Для вас «говорящие машины» - дорожка, позволяющая лучше понять душу и историю нашей земли, понять себя.«Мир говорящих машин», ул. Фрунзе, 50. 6 января в 14:00. Стоимость билетов для взрослых 350 рублей, для детей до 16 - 150 рублей.