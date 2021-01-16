На днях жителям Биробиджана «повезло» стать свидетелями настоящего голливудского блокбастера: по улицам обычно тихого городка носилась иномарка, за ней полиция, а в финале была стрельба по колесам и силовое задержание гонщика.Хотя действие и происходило не на экране кинотеатра, а в самой что ни на есть реальности обошлось без жертв. Хотя они вполне могли быть в один из моментов водитель буквально «прокатил» на капоте сотрудника ГАИ газуя и пытаясь уйти от погони. При этом пострадали три инспектора ГИБДД.Задержать «гонщика» удалось не сразу, только когда сотрудник полиции вынуждены были применить, табельное оружие мужчина остановился. Мало того даже доставлять его от машины ДПС до отдела полиции пришлось волочь силой.- Впервые автомобиль со странно ведущим себя водителем был замечен в районе улицы Набережной, - рассказали в прокуратуре Еврейской автономной области. – Мужчину, который находился за рулем в декабре 2020 года уже задерживали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Мало того в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».Когда полиции все-таки удалось остановить лихача и доставить его в участок выяснились дополнительные подробности его непростой биографии.- Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за совершение ряда тяжких преступлений, в 2018 году освобожден из мест лишения свободы по отбытию назначенного приговором суда наказания, - отметили в надзорном органе. - Предварительно, у задержанного имелись признаки опьянения.Следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Статья не простая по ней биробиджанскому автодебоширу грозит до 10 лет в местах не столь от Биробиджана отдаленных.Хулигана по ходатайству прокурора заключили под стражу суд согласился с представителем надзорного ведомства что обвиняемый безусловно представляет опасность для общества, о чем свидетельствует дерзость совершенного им деяния и, находясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также совершить иные преступления.Пока же на него возбудили еще одно уголовное дело на этот раз по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» тут максимальное наказание поменьше – всего два года лишения свободы. Следствие продолжается.