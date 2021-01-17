В школах Хабаровска в очередной раз провели обработку помещений антикоронавирусным спецраствором. В операции участвовали военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России и волонтеры общественного движения «Школа безопасности».Заявки на обработку территории были выданы по итогам оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Для этого все мероприятия были запланированы на время, когда учебный процесс был завершен, и в школах уже не было учеников. Всего за два дня специальным раствором спасатели и волонтеры обработали более 37 тысяч квадратных метров площади объектов.Обработку проводили с помощью ранцевых дезинфекционных приборов. Некоторые сотрудники использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Ермак», часто используемый для тушения пожаров.- В этом смысле ранцевые огнетушители подходят по принципу применения. И позволяют работать внутри помещений. Для обработки используют раствор хлора, - уточнили в Амурском спасательном центре МЧС России.Кроме школ, также обработан железнодорожный вокзал Хабаровска, и помещения пожарно-спасательных подразделений для предотвращения заболеваний среди личного состава ведомства.