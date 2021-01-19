По данным Министерства финансов России, за 10 месяцев 2020 года на Дальнем Востоке была добыта 161 тонна золота, а Хабаровский край занял четвертое место в рейтинге. Как сообщили в региональном минприроды, старателями края за 11 месяцев было добыто 22,8 тонны драгоценного металла, причем 19 тонн в этом объеме - рудное золото. И это несмотря на пандемию, из-за которой доставка вахтовиков в артели была серьезно затруднена.- Несмотря на сложности, горнодобывающая отрасль края сохранила стабильность и высокий потенциал, - подчеркнула Елена Балезина, и.о. министра природных ресурсов Хабаровского края. - Финансово-экономическое состояние золотодобывающих предприятий региона на ноябрь 2020 года было стабильным, просроченной задолженности по налоговым платежам, кредитам поставщикам не допущено. Предприятия сохранили занятость на уровне не ниже заданного годом ранее. Это около 10 тысяч человек. По-прежнему финансируются различные социальные проекты в районах присутствия флагманов золотодобывающей отрасли региона.Только за отчетные месяцы золотодобытчики перечислили в бюджет края более 8,5 миллиарда рублей - на 30 процентов больше, чем годом ранее. Активно идет процесс увеличения добычи рудного золота в Николаевском районе и районе имени Полины Осипенко. Не менее добротные результаты показывают и промывочные артели.В Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском, имени Полины Осипенко муниципальных районах продолжена реализация инвестиционных проектов по освоению новых золоторудных месторождений «Кутынское», «Дяппе», «Малютка» и «Чульбаткан», - сообщают в ведомстве.