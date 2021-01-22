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Экс-спасатель МЧС в Хабаровске вымогал деньги с бизнесменов и потратил пожертвования

По версии следствия, бывший сотрудник поисково-спасательного отряда взял семь взяток на сумму свыше одного миллиона рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Тогда еще спасатель был уволен из МЧС, свою вину он не признал

Тогда еще спасатель был уволен из МЧС, свою вину он не признал

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-сотрудник МЧС в Хабаровске отправится в колонию за взятки, мошенничество и превышение должностных полномочий. Обвиняемый работал в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде (ДВРПСО) и, по версии следствия, вымогал с бизнесменов взятки за госконтракты.

Мужчина возглавлял службу материально-технического обеспечения поисково-спасательных работ. ДВРПСО заключало различные госконтракты с подрядчиками. Обвиняемый, пользуясь служебным положением, давил на бизнесменов и требовал от них деньги. Бывший спасатель угрожал расторгнуть договоры, предпринимателям ничего не оставалось, как дать взятку. Всего следователям удалось установить семь таких эпизодов. Сумма - 1,63 миллиона рублей.

На этом алчный экс-сотрудник МЧС не остановился. Он попросил пожертвовать для ДВРПСО 300 тысяч рублей. Правда, деньги в бюджет отряда не поступили - всю сумму обвиняемый потратил на личные цели.

Уголовные дела были возбуждены по статьям «Получение взятки», «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество». Тогда еще спасатель был уволен из МЧС, свою вину он не признал.

- Суд назначил ему наказание в виде 9,6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с взысканием штрафа в размере одного миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах и учреждениях МЧС России на срок восемь лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Приговор в законную силу не вступил.

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