Бизнесменам Хабаровского края хотят снизить налоги в два раза

Бизнесменам Хабаровского края хотят снизить налоги Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По инициативе правительства Хабаровского края и минэкономразвития в региональный парламент внесен законопроект о снижении налогов для малого бизнеса. Компании, работающие в сферах, наиболее пострадавших от коронавируса, могут рассчитывать на снижение налоговой нагрузки в два раза. Подготовить соответствующий законопроект 14 января поручил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

- Такой законопроект был подготовлен в сжатые сроки и уже внесен в Законодательную думу края. Основная его цель - оказать поддержку тем компаниями, которые несут убытки из-за влияния коронавируса, - сообщил Виктор Калашников, министр экономического развития края.

В списке законопроекта пока 16 видов деятельности - туристическая отрасль (считается наиболее пострадавшей, спад выручки более чем в два раза), гостиничный бизнес, общественное питание (сокращение оборотов на 20%, несмотря на послабления), пассажирские перевозки. Для всех компаний предлагается ввести пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения - с 6% до 3%. Там, где налоговая ставка была 15%, снижено до 8%. Для компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, предлагается снизить транспортный налог. Гостиничный бизнес и предприятия общественного питания могут рассчитывать на снижение налога на имущество. Эта налоговая льгота будет действовать уже с 1 января 2021 года.

Налоговых послаблений ждут более 3200 компаний по всему краю.

- Пока список не закрыт. Мы будем продолжать мониторинг ситуации на рынке. Если мы увидим, что какие-то компании продолжают терять активность, нести убытки, то расширим список отраслей, на которые будут распространяться налоговые льготы, - добавил глава минэкономразвития.

На инициативу правительства уже отреагировали представители бизнес-сообщества.

- Действия правительства по поддержке малого бизнеса мы оценили позитивно. Конечно, ситуация с коронавирусом далека от завершения, поэтому эта мера по снижению налога по упрощенной системе стала для нас важной и нужной. Многие туркомпании сейчас пытаются переориентироваться на внутренний туризм, это очень сложно, учитывая тот объем прибыли, который они получали от международного туризма, - прокомментировала Анастасия Степашко, председатель правления дальневосточного регионального отделения «Российского союза туриндустрии».