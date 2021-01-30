Зампрокурора Ленинского района ЕАО и замглавы местного СКР подозревают в получении взяток

Известно, что зампрокурора был задержан 29 января Фото: Социальные сети

Заместитель прокурора Ленинского района ЕАО Николай Колодко попал под уголовное дело о получении взятки с вымогательством (пункт «б» часть 5 статья 290 УК РФ). В обстоятельствах разбираются следователи. Материалы, которые легли в основу уголовного дела, собирали сотрудники ФСБ по согласованию с прокурором области. По аналогичной статье задержан замглавы СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Пока следователи и прокуратура неохотно комментируют произошедшее. Давать какие-то подробности уголовных дел ведомства также не спешат. Известно, что зампрокурора был задержан 29 января, фотографии с места событий появились в социальных сетях.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО по взаимодействию со СМИ.

Расследование уголовного дела продолжается.

- Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры, - добавили в прокуратуре ЕАО.

Задержание замглавы местного Следкома «Комсомолке» подтвердил источник в силовых структурах. Речь идет о полковнике юстиции Романе Исайкине. Подробности дела собеседник раскрывать не стал. Известно, что замглавы задержали по подозрению в получении взятки.

- Сперва его водворили в изолятор временного содержания, теперь он находится под домашним арестом, - добавил источник.

Связаны ли задержания зампрокурора Ленинского района и замглавы СКР по Хабаровскому краю и ЕАО - неизвестно. «Комсомолка» следит за развитием событий. Подозреваемым грозит от семи до 12 лет колонии.