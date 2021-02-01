Школьники села Федоровка вынуждены добираться пешком до дома по морозу Фото: Алексей БУЛАТОВ

С серьезной транспортной проблемой столкнулись жители села Федоровка Хабаровского района. Автобус, курсирующий между Федоровкой и Мичуринским, ходит раз в сутки.

- Наши дети посещают школу в селе Мичуринское с первой и со второй смены. В Федоровку приезжают школьники из Мичуринского и Виноградовки. Дети добираются до школы на автобусе маршрута №114. 19 января в очередной раз автобуса не было на протяжении всего дня, кроме первого рейса. Дети уехали на занятия в 7:30 утра и вернулись только когда учителя школы, освободившись от занятий со второй смены, развезли детей по домам, а это было в 18:30, - рассказывает Наталья Проскокова, жительница Федоровки.

Ситуация повторилась 23 января, когда дети не смогли добраться из села Федоровка в школу Мичуринского сельского поселения, а также в обратном направлении. По словам местных жителей, компания-перевозчик отрицает факт несоблюдения маршрута.

- На улице мороз, ветер. Некоторые дети, не дожидаясь родителей, идут по обочине вдоль дороги за границей черты города Хабаровска, где скорость разрешена 90 км/ч. Мы попросили администрацию района предоставить нам школьный автобус, - говорит Наталья Проскокова.

Опасаясь бездействия со стороны перевозчика, жители Федоровки написали коллективное обращение главе Хабаровского района Александру Яцу. Под документом подписались 20 человек.

Село Федоровка входит в Мичуринское сельское поселение. Согласно последней переписи населения, в Федоровке проживает 726 человек, в Мичуринском 1347 человек, в Виноградовке 962 человека.