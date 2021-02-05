«Президентский» тигр Устин из Хабаровского края привыкает к новой подружке в Ростовском зоопарке

Тигр Устин ведет вполне размеренную жизнь. Фото: Ростовский зоопарк

Обосновавшийся в зоопарке Ростова-на-Дону амурский тигр Устин ведет вполне размеренную жизнь. Не так давно у него появилась новая подружка - тигрица Услада.

Пока у молодой пары отношения складываются не очень. Устин очень осторожный в выборе самец, да и Услада оказалась не робкого десятка. Вот уже несколько месяцев потенциальная тигриная пара живет бок о бок в соседних вольерах. Услада пока делает вид, что равнодушна к своему кавалеру, и предпочитает дружить с котятами нежели с красавцем-соседом.

Услада пока предпочитает играть с котятами. Фото: Ростовский зоопарк

Детство и взросление Устина прошли на территории Хабаровского края очень бурно. В 2013 году в дальневосточной тайге отловили пятерых тигрят. Они получили клички Устин, Кузя, Боря, Светлая и Илона. Ослабевших и голодных маленьких хищников отправили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров в Приморье. Позже их выпустили на волю, причем в этом принял участие президент Владимир Путин. Тогда Устин и получил второе прозвище «президентский тигр».

На животных надели ошейники, которые позволяют отслеживать их передвижение с помощью спутника. Так стало известно, что тигры Кузя и Устин ушли из России в Китай, а вскоре вернулись обратно. За время странствий Устин переплывал Амур, побывал на Большом Уссурийском острове, в Хабаровске и в Китае, где нанес ущерб фермерам, нападая на коз и собак. Затем Устина отловили вблизи Хабаровска, у него были поранены лапы, в природе он бы не выжил.

В 2015 году тигра отловили, подлечили и посчитали, что в дикой природе ему будет очень тяжело. Поэтому было принято решение переправить Устина в зоопарк Ростова-на-Дону. С тех пор начался сибаритский этап жизни полосатого. Для продолжения рода Устину привезли приморскую тигрицу Приму. Пара очень быстро сошлась, и у них родилась тигрица Яшма, которую по программе сохранения популяции амурского тигра отправили в Ярославский зоопарк. К сожалению, Прима вышла из детородного возраста, и теперь у Устина новая подружка - тигрица Услада, которую привезли из Московского зоопитомника. Она была рождена в Волоколамске, поэтому к вниманию людей не привыкла.

У Устина был буйный нрав и он редко выходил из вольера. Фото: Ростовский зоопарк

Тигр повзрослел и помудрел, а также стал более спокойным. Многим он запомнился как раз за буйный нрав, агрессивность и непредсказуемость.

- Сейчас он не так агрессивен, как раньше. Положительно реагирует на сотрудников зоопарка. Стал более спокойным, чаще гуляет в вольере, где его могут увидеть посетители. Раньше очень редко выходил, - рассказали в зоопарке Ростова-на-Дону.

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность тигров в России составляет 580-600 особей. Следующий учет хищников планируется провести зимой 2021-2022 годов.