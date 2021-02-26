В Хабаровске ряд популярных перевозчиков увеличивает стоимость проезда в автобусах. За проезд пассажирам придется выложить на пять рублей больше. «КП»-Хабаровск» публикует список маршрутов, которые подали уведомления о повышении стоимости проезда.В краевой столице большинство автобусных маршрутов принадлежат частным перевозчикам. Согласно закону, они могут в любой момент и на любую сумму увеличить стоимость проезда на общественном транспорте. Однако перевозчики должны уведомить местную администрацию и пассажиров о предстоящих изменениях за 30 дней.Стоимость проезда до 35 рублей уже увеличилась на маршрутах №№ 7, 85, 88, 16. С 25 февраля цена билета с 25 до 30 рублей изменилась в автобусах за номером 22. Остальные маршруты, которые будут приведены ниже, меняют стоимость проезда с 30 до 35 рублей.СПИСОК МАРШРУТОВ И ДАТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ:- с 9 марта: автобусы №№ 17 и 70;- с 15 марта: автобусы №№ 82;- с 20 марта: автобусы №№ 83, 81 и 26;- с 1 апреля: автобус № 35.Об изменении стоимости проезда на остальных маршрутах будет сообщено дополнительно.