Разумеется, имеются в виду не просто осужденные, а те, кого суд приговорил к принудительным работам. Убийцу или вора-рецидивиста никто на линию управлять автобусами или троллейбусами не выпустит. Предприятия, занимающиеся перевозкой людей, предложение регионального управления исполнения наказаний заинтересовало.Для них здесь сплошные плюсы, начиная от трудовой дисциплины, которую поневоле будут вынуждены соблюдать работники, имеющие за плечами сроки, и заканчивая не самой большой заработной платой, которую они будут получать.- Принудительные работы применяются как альтернатива заключению за совершение незначительных преступлений и назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет, - рассказала Ирина Солошенко, начальник отдела по контролю над исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, УСФИН России по Хабаровскому краю. - Особенность этого вида наказания, в том, что трудиться обязан каждый осужденный, содержащийся в исправительном центре, на работах, определяемых администрацией УФИЦ. При этом осужденный не вправе отказываться от предложенного ему вакантного места. К месту работы и обратно в общежитие исправцентра осужденные следуют самостоятельно. Однако они подлежат ежедневной проверке по месту работы, в том числе со стороны сотрудников ОВД. В случае нарушения трудовой дисциплины администрацией исправительного центра к осужденным применяются меры взыскания. Заработная плата осужденных должна быть не ниже минимального размера оплаты труда, и это единственное обязательство работодателя по финансам.Руководителей транспортных предприятий интересовало, насколько сами осужденные будут заинтересованы в такой работе и будут ли они выполнять ее качественно. Их заверили, что проблем не будет - все подопечные исправительных учреждений готовы работать на таких условиях и работать хорошо, поскольку от того, насколько качественно они выполняют свои обязанности, зависит то, насколько быстро они смогут выйти на свободу.Характеристики, полученные от работодателя, учитываются в комиссии по условно-досрочному освобождению. Игра, как говорится, стоит свеч.- Городские перевозчики отметили, что готовы трудоустроить осужденных на должности водителей, если у них имеются водительские права с открытой категорией «Д», а также мастерами по техническому обслуживанию автобусов, мойщиками машин и разнорабочими, - подчеркнули в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.Стоит отметить, что похожая встреча ранее проводилась и с представителями жилищно-коммунальных компаний Хабаровска. В результате встречи часть осужденных удалось трудоустроить дворниками, уборщиками и разнорабочими.