«Амурские волны» вернутся в Хабаровск в 2021 году: когда пройдет фестиваль, список участников

Хабаровск в девятый раз станет площадкой для проведения масштабного международного фестиваля «Амурские волны» Фото: Александра ШОПЕНКО

Хабаровск в девятый раз станет площадкой для проведения масштабного международного фестиваля «Амурские волны». Военные оркестры со всей страны пройдут музыкальным маршем по краевой столице и поздравят город с днем рождения. Окончательный список участников еще не утвержден, однако хабаровчане надеются: на «Амурских волнах» выступят коллективы из-за рубежа.

В 2020 году жители и гости Хабаровска остались без «Амурских волн». В планы вмешалась пандемия коронавируса. Фестиваль пришлось отменить из-за введения в стране жестких антиковидных мер. Теперь, после отмены ряда ограничений, «Амурским волнам» быть.

«Амурские волны» в 2021 году пройдут с 24 мая по 1 июня. Центральными событиями фестиваля станут традиционный марш-парад военных оркестров от площади имени Ленина до Комсомольской площади и гала-концерт с фейерверком у стен Спасо-Преображенского собора. Некоторые коллективы дадут сольные выступления.

Окончательной программы «Амурских волн» в 2021 году пока нет, но организаторы заявляют: традиции фестиваля будут сохранены, а зрителей ждут сюрпризы. До конца неизвестен и список участников восьмидневного марафона духовой музыки, в том числе иностранных. Свое участие подтвердили «старожилы» фестиваля. Руководить «Амурскими волнами» будет главный военный дирижер Вооруженных Сил РФ - генерал-майор Тимофей Маякин.

- Участниками музыкального праздника станут военные оркестры РФ, в том числе Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации (Москва) и оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова (Москва), - рассказали в пресс-службе министерства культуры Хабаровского края.

Программа «Амурских волн» и обновленный список участников будут опубликованы на сайте «КП»-Хабаровск».