Михаил Дегтярев встретился на равных с молодежью Хабаровского края

Михаил Дегтярев отвечал на вопросы без утайки Фото: Максим Молотов

Хабаровский край никогда не бросал своих молодых людей. Это в очередной раз подтвердила встреча в рамках проекта «Диалог на равных» врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с лидерами почти двух десятков молодежных организаций, которая состоялась сегодня, 14 апреля, в Хабаровске.

«Диалог на равных» - это всероссийский проект встреч молодежи с состоявшимися людьми из разных слоев общества. В Хабаровске это ежегодное мероприятие проводится с 2017 года и пользуется у студентов огромной популярностью. Изначально оно задумывалось как дискуссия активных юношей и девушек, но со временем формат немного изменился. Теперь представители молодежных объединений не просто хотят, чтобы с ними поделились опытом известные ученые, бизнесмены и политики. Теперь молодежь просит только о том, чтобы ей оказали помощь.

На Диалоге на равных присутствовали первые лица внутренней политики края Фото: Максим Молотов

- Мне по душе такие встречи в прикладном формате. Я не люблю пустых деклараций и не буду вас сейчас загружать миллиардами, километрами и тоннами свершений нашего края. Скажу только, что федеральная власть вкладывает в Дальний Восток, в Хабаровский край астрономические суммы. А мы, в свою очередь, вкладываем их в вас, в нашу молодежь. Все, что создается сегодня и будет создаваться в будущем - это ради вас, это ваше наследство, а для многих - и приданое. Мы вас всегда поддержим - грантами, административной помощью, советом. Пример - лагерь «Амур» как площадка совместной работы власти и молодежных объединений. Мы его в этом году - спасибо «Росмолодежи» - делаем дальневосточным, а в следующем заявляемся на всероссийский статус. Будем работать вместе, - сказал в приветственном слове Михаил Дегтярев.

За четыре года проведения «Диалогов на равных» краевым правительством принято к рассмотрению и подготовлено 500 молодежных проектов (их спектр очень широк и охватывает практически все стороны жизни). Из них 150 поддержано грантами, а 23 реализовано за счет промышленных предприятий края. 38 человек прошли стажировку в органах государственной власти. Михаил Дегтярев в этом смысле продолжает и развивает политику привлечения молодых людей к процессам управления. Он утверждает, что таким образом воспитывается и обучается качественный кадровый резерв. Со временем самые умные и способные придут управлять регионом.

- Что такое пять сотен проектов на территорию с сотнями тысяч молодых амбициозных людей? Это негусто. Поэтому ставлю задачу: кратно увеличить количество проектов, количество ребят, которые пойдут к нам на стажировки, а потом и на работу, - заявил глава региона.

Вопросов Михаилу Дегтяреву было задано много и очень разных. Представитель муниципального штаба движения «Юнармия» Арина Ромазан посетовала на резкое сокращение военно-спортивных и гражданско-патриотических мероприятий в последнее время. Не поможет ли глава краевого правительства с патриотизмом? Врио ответил, что поддержит любое здоровое вовлечение молодежи в общественную жизнь.

На встречу с главой региона пришли представители молодежных организаций края Фото: Максим Молотов

Командир хабаровского регионального отделения «Российские студенческие отряды» Владимир Прядко спросил Михаила Дегтярева, почему уже не первый год его отрядами, а в них не меньше тысячи человек, не пользуются строительные организации Хабаровского края. Хабаровские студенты доказали свою эффективность на стройках Сахалина, Приморья и Амурской области, а дома им работы нет. Главу региона такая неожиданная информация сильно удивила и даже рассердила. В довольно жесткой форме он распорядился подготовить приказ краевому минстрою обеспечить на лето работой хабаровские стройотряды, которые имеют славную полувековую историю и известны по всей стране.

Подобных вопросов прозвучало два десятка. Михаил Дегтярев отвечал без утайки, а под конец мероприятия заметно оживился и даже повеселел. Когда его приватно спросили, с чем это связано, врио с улыбкой ответил, что после общения с этой цветущей юностью - упорно работающей, быстро отдыхающей и крепко спящей - сам поневоле молодеешь. «Такое впечатление, что внезапно сбросил 15 лет», - улыбнулся Михаил Владимирович.