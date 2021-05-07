Разговор без галстуков: Михаил Дегтярев в эфире радио «КП» - Хабаровск рассказал о семье и увлечениях

Михаил Дегтярев в эфире радио «КП» - Хабаровск рассказал о семье и увлечениях Фото: Алина Цымбал

Сегодня, 7 мая, в День радио Михаил Дегтярев стал гостем эфира радио «КП» - Хабаровск».

- Михаил Владимирович, вы помните свой первый эфир на радио в качестве гостя?

- Нет, такого я вообще не помню, однако меня многое связывает с радио. Помню первый рабочий день на радиостанции. Мне было 17 лет, я работал агентом в коммерческом отделе одной из радиостанций. Помню, первую рекламу, которую я продал. Можно сказать, День радио, который мы отмечаем сегодня, 7 мая, это и мой профессиональный праздник.

- Иногда складывается ощущение, что у вас практически нет выходных. У радийщиков похожая проблема – сказываются ранние подъемы, отсутствие системного отдыха. Скажите, откуда вы берете силы?

- Смена обстановки. Человек отдыхает, когда меняет обстановку. Поэтому идеология туризма она в этом. Не в том чтобы пролежать ровно несколько дней на море под солнышком, а сменить окружение. Я думаю у политиков и у радийщиков в этом смысл работоспособности – ведь вокруг все постоянно меняется: картинка, информационные потоки, люди вокруг. Поэтому я отдыхаю на работе, работая.

- А с семьей, дома, чем вы занимаетесь?

- Тоже работаю. Государственная служба – это осознанный выбор, и важно это понимать, особенно молодежи. Работа чиновника – это практически круглосуточный режим, невысокие доходы и огромная ответственность.

- Михаил Владимирович, если бы не политика, то кем бы вы могли стать?

- Я учился на инженера космических систем, поэтому однозначно бы построил карьеру инженера. Однако после защиты диплома, в округе, где был мой университет, назначили выборы в гордуму. Я пошел как самовыдвиженец и победил всех. Это был момент истины.

- А у вас есть любые комедийные актеры?

- Я считаю очень талантливыми ребят из «Камеди клаб», там целая плеяда – и Гарик Харламов и Павел Воля и многие другие. Со многими из них лично знаком, наблюдаю за их карьерой. Мне нравится, что они вышли в шоу-бизнес и в медиа, стали сниматься в фильмах, работать в промоушене. Это говорит о широте их кругозора и хорошей стратегии.

Михаил Дегтярев поздравил коллектив "КП-Хабаровск" с Днем радио Фото: Алина Цымбал

- А какие иностранные языки вы знаете?

- Английский. В школе еще учил. А сейчас активно учу нанайский. Признаюсь, дается тяжело, очень сложный язык. Минимум год-полтора придется потратить, чтобы его освоить.

- Вы бы хотели, чтобы ваши дети в будущем тоже занимались политикой?

- Да пусть сами решат. Я очень спокойно к этому отношусь. Я вижу своих детей и художниками, и инженерами, и правоохранителями, и музыкантами. Может даже священнослужителями. Это их выбор. Сейчас они активно занимаются спортом, ходят в кружки. Александр, к примеру, пошел в музыкальную школу, на фортепьяно. У старшего сына вообще уникальный набор интересов – хоккей, барабаны, каратэ, баскетбол. Поэтому обязательно спрашивайте детей, кем они хотя стать.