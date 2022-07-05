Взрывы в вечной мерзлоте: как строится новый Дуссе-Алиньский тоннель на БАМе в Хабаровском крае

Новый Дуссе-Алиньский тоннель вошел в проект модернизации Байкало-Амурской магистрали. Фото: дальневосточное полпредство

В Хабаровском крае продолжается строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали. Объект хоть и возводят в тяжелых климатических условиях, но обещают сдать его в срок. Новый тоннель сможет пропускать больше грузов.

ПЕРВОПРОХОДЕЦ

Старый Дуссе-Алиньский тоннель начали строить в довоенном 1939 году, но в 1942-м возведение было приостановлено. Вернулись к объекту лишь спустя 30 лет. В 1975-м тоннель достроили, а в 1982 ввели в эксплуатацию.

За время эксплуатации объекта его конструкция устарела, поэтому были введены габаритные ограничения по перевозке грузов. Это серьезно затрудняло движение на БАМе.

Сложность его возведения в том, что место находится в десятках километрах от цивилизации, а работать приходится в условиях вечной мерзлоты. Фото: дальневосточное полпредство

Закрыть старый Дуссе-Алиньский тоннель не представлялось возможным - это единственное место, где проходят ж/д пути. Поэтому было принято решение о строительстве нового современного объекта.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Новый Дуссе-Алиньский тоннель вошел в проект модернизации Байкало-Амурской магистрали. Сложность его возведения в том, что место находится в десятках километрах от цивилизации, а работать приходится в условиях вечной мерзлоты. Поэтому всю необходимую инфраструктуру создали в тайге и в 2021 году приступили к строительству.

Пробивают тоннель в скалах с помощью взрывчатки. Ее закладывают в пробуренные в породе отверстия (шпуры). После взрыва обломки скал убирают, затем монтируется арка и укладывается бетон. Для проходки всего тоннеля понадобится 1200 таких циклов со стороны западного и восточного порталов.

Пробивают тоннель в скалах с помощью взрывчатки. Фото: дальневосточное полпредство

- Выделить один тоннель и сказать, что вот именно за счет него все поедет быстрее, наверное, не получится. Нужно расширить целый ряд узких мест. Но я еще одну вещь хотел бы сказать: планы, сформированных на сегодняшний день по модернизации БАМа и Транссиба, уже устарели и не годятся. Они формировались в то время, когда транспортные потоки еще не развернулись на Восток. Сейчас нужны другие темпы, другие решения, другое количество людей, - сказал Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО.

СПРАВОЧНО

Длина нового Дуссе-Алиньского тоннеля составит 1824,32 метра. Уже проложено порядка 150 метров. В строительстве задействовано 584 человека и около 100 единиц техники.

Новый тоннель сможет пропускать до 25 пар поездов. Для сравнения: по старому объекту проходит 16-17 пар составов за 24 часа.

Сдача нового Дуссе-Алиньского тоннеля предусмотрена в 2024 - максимум 2025 году. Фото: дальневосточное полпредство

- Здесь получится горлышко, обе станции будут передаточные, то есть поезда здесь останавливаться не будут. Как минимум это даст на этом участке прирост грузооборота процентов на 20-30, - пояснил Виктор Рындыч, руководитель тоннельной группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост».

Сдача нового Дуссе-Алиньского тоннеля предусмотрена в 2024 - максимум 2025 году. С его вводом в эксплуатацию старый объект будет закрыт. Помимо этого в планах построить инфраструктуру: станции, развязки и так далее.