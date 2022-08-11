Горячий вкусный суп дорожает с каждым месяцем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авторы проекта «Индекс борща» посчитали статистику в регионах России за август 2022 года. Они сравнили цены на борщевой набор в разных городах страны. Хабаровск оказался на седьмом месте топа самых дорогих продуктов для легендарного супа. Кастрюля основного блюда обойдется жителям края в 235,48 рубля.

Это выше средней стоимости по России на 60,49 рубля. Она, в свою очередь, составляет 174,99 рубля.

Стоит отметить, что продукты подорожали на 11,58 рубля по сравнению с июлем. В прошлом месяце поесть борщ в Хабаровске можно было за 223,9 рубля.

ЕДЕМ НА ЗАПАД ЗА СУПОМ

Дальний Восток уже традиционно занимает лидирующие позиции в этом списке:

- Самый дорогой борщ уже в который раз оказывается на Чукотке. Там кастрюлька обойдется в 473,59 рубля.

- На втором месте Магадан - 338,44 рубля.

- Камчатка немногим дальше, на четвертом месте. Здесь борщ стоит 254,81 рубля.

- За ней сразу следует Сахалин со стоимостью в 253,8 рубля.

Чтобы посчитать индекс борща, за основу взяли рецепт, рассчитанный на четыре порции. Дорогую говядину заменили более дешевой курятиной. Он включает в себя следующие продукты:

- Картофель - 350 граммов

- Капуста - 200 граммов

- Лук - 80 граммов

- Морковь - 80 граммов

- Свекла - 130 граммов

- Чеснок - 6 граммов

- Курятина - 500 граммов

- Сметана - 100 граммов

- Черный хлеб - 200 граммов

Таким образом, одна порция горячего вкуснейшего супа для хабаровчан в августе обойдется в 58,87 рубля.

Для сравнения средняя стоимость по России составит 43,75 рубля.

Самый дешевый суп в Саратове. Порция там будет стоить 30,85 рубля.

На втором месте Москва со стоимостью порции в 31,32 рубля.

ЛАКОМИМСЯ ОКРОШКОЙ

Благо, что лето - пора легких супов. В ходу свекольник, окрошка и прочие эксперименты с кефиром и квасом. И пусть будет стоить немного дороже, зато на борщ можно будет перейти попозже.

Порция окрошки для хабаровчан в 2022 году обойдется в разную цену, в зависимости от выбора напитка для основы.

- На квасе: 60 рублей

- На кефире: 82 рубля

- На сыворотке: 60 рублей

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