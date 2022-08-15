Михаил Дегтярев: «Все, что мы видим вокруг - создано строителями»

Торжественный прием прошел в Доме официальных приемов Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

14 августа по всей стране и в нашем Хабаровском крае отмечался День строителя, а уже 15 августа выдающихся представителей отрасли региона торжественно чествовали в Доме официальных приемов, где слова благодарности не только собравшимся, но и всем причастным к празднику сказал сам губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Глава региона подчеркнул сложность и важность труда тех, кто вносит свой вклад в облик края.

- Наш президент Владимир Путин отмечает ту ответственность, которая лежит на ваших плечах. От вашей компетентности, энергии и отношения к делу во многом зависит реализация масштабных программ по развитию промышленной, социальной и транспортной инфраструктуры региона, а также качество жизни миллионов людей и обеспечение их современным, доступным жильем, - отметил губернатор.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил важность отрасли строительства для развития края и страны Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Работу проектировщиков, инженеров и рабочих трудно переоценить, ведь их решения и действия влияют на системное развитие не только крупных городов края, но и отдаленных районов, в том числе и северных.

Губернатором в очередной раз была озвучена амбициозная задача, к выполнению которой регион будет планомерно двигаться на протяжении следующих лет - с 2025 года в эксплуатацию ежегодно должно вводиться не менее одного миллиона квадратных метров жилья. С учетом установленных территорий и готовой дорожной карты Михаил Дегтярев выразил уверенность, что все получится реализовать без передвижений сроков.

Приглашенные гости торжества получили из рук главы региона дипломы и благодарности за то, что приложили руку к развитию инфраструктуры региона. Почетной губернаторской грамоты удостоился Алексей Назаров, водитель вездехода Дальневосточного проектно-изыскательского института транспортного строительства. Далее награды были вручены победителям в различных номинациях регионального конкурса на лучшие строительную компанию, предприятие промышленности стройматериалов, проектную организацию.

Лучшие представители отрасли получили награды лично из рук главы региона Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В заключение Михаил Дегтярев еще раз поблагодарил всех, кто считает этот праздник своим:

- Все, что мы видим вокруг - все создано строителями. С огромным уважением отношусь к вашему труду, труду проектировщиков, архитекторов, ведь это напрямую влияет на настроение людей и их восприятие жизни. Мы можем платить большие деньги людям, проводить массу мероприятий, но если не будет хороших строителей, то это все бессмысленно.