Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2022 8:00

Михаил Дегтярев: «Все, что мы видим вокруг - создано строителями»

Губернатор Хабаровского края наградил лучших представителей отрасли строительства
Кирилл КУЗНЕЦОВ
Торжественный прием прошел в Доме официальных приемов

Торжественный прием прошел в Доме официальных приемов

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

14 августа по всей стране и в нашем Хабаровском крае отмечался День строителя, а уже 15 августа выдающихся представителей отрасли региона торжественно чествовали в Доме официальных приемов, где слова благодарности не только собравшимся, но и всем причастным к празднику сказал сам губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Глава региона подчеркнул сложность и важность труда тех, кто вносит свой вклад в облик края.

- Наш президент Владимир Путин отмечает ту ответственность, которая лежит на ваших плечах. От вашей компетентности, энергии и отношения к делу во многом зависит реализация масштабных программ по развитию промышленной, социальной и транспортной инфраструктуры региона, а также качество жизни миллионов людей и обеспечение их современным, доступным жильем, - отметил губернатор.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил важность отрасли строительства для развития края и страны

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил важность отрасли строительства для развития края и страны

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Работу проектировщиков, инженеров и рабочих трудно переоценить, ведь их решения и действия влияют на системное развитие не только крупных городов края, но и отдаленных районов, в том числе и северных.

Губернатором в очередной раз была озвучена амбициозная задача, к выполнению которой регион будет планомерно двигаться на протяжении следующих лет - с 2025 года в эксплуатацию ежегодно должно вводиться не менее одного миллиона квадратных метров жилья. С учетом установленных территорий и готовой дорожной карты Михаил Дегтярев выразил уверенность, что все получится реализовать без передвижений сроков.

Приглашенные гости торжества получили из рук главы региона дипломы и благодарности за то, что приложили руку к развитию инфраструктуры региона. Почетной губернаторской грамоты удостоился Алексей Назаров, водитель вездехода Дальневосточного проектно-изыскательского института транспортного строительства. Далее награды были вручены победителям в различных номинациях регионального конкурса на лучшие строительную компанию, предприятие промышленности стройматериалов, проектную организацию.

Лучшие представители отрасли получили награды лично из рук главы региона

Лучшие представители отрасли получили награды лично из рук главы региона

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В заключение Михаил Дегтярев еще раз поблагодарил всех, кто считает этот праздник своим:

- Все, что мы видим вокруг - все создано строителями. С огромным уважением отношусь к вашему труду, труду проектировщиков, архитекторов, ведь это напрямую влияет на настроение людей и их восприятие жизни. Мы можем платить большие деньги людям, проводить массу мероприятий, но если не будет хороших строителей, то это все бессмысленно.

Интересное