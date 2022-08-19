Спасли от верной гибели: 500 краснокнижных черепах едва не умерли в протоке Амура

Сейчас из пяти сотен яиц вылупились более 240 черепашат Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Полтысячи яиц краснокнижных дальневосточных черепах едва не оказались утоплены в водах Амура. Еще не появившихся рептилий успели спасти от беды эко-волонтеры и сотрудники «Заповедного Приамурья». На протяжение четырех лет они помогают выживать потомству земноводных.

— Яйца начали вынимать как обычно, когда стало ясно, что так называемые «черепашьи острова» в протоке Амура, излюбленном месте кладок триониксов, вот-вот затопит водой. В том числе, экологи решили пойти на эксперимент. На высоком берегу, недалеко от села Иннокентьевка и места обычного размножения редких рептилий была укреплена небольшая насыпь. И не зря. Черепахи оценили приготовленную мини-дамбу и отложили не один десяток яиц, — рассказали в «Заповедном Приамурье».

Спасенные малыши начали вылупляться из яиц Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

От воды будущих черепах спасли. Но тут появилась другая опасность: рептилии могли стать добычей хищников. Отпугивать их решили при помощи пихтового масла. Пропитали им вату и уложили на кладку.

Сейчас из пяти сотен яиц вылупились более 240 черепашат. После появления на свет рептилий партиями выпускают в привычные места обитания партиями. Но до этого момента малыши учатся питаться дождевыми червями и жить самостоятельно.

Юные эко-волонтеры позаботились о потомстве краснокнижных рептилий

— Все детеныши выжили и были выпущены в протоку Амура, так как в озере Гасси, входящем в состав Анюйского национального парка сейчас затоплены все берега из-за большой водности. Малыши покинули свое временное жилище и резво отправились в родную стихию. А на очереди – следующие, появляющиеся на свет один за другим, — добавили в «Заповедном Приамурье»

СПРАВКА КП

Дальневосточная черепаха – уникальное животное. Обитает в России, однако численность и ареал сокращаются. По этим причинам вид занесен в Красную книгу.

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