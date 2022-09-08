И суп поесть, и расходы учесть: кастрюля борща подешевела на 50 рублей в Хабаровске

Хабаровск продолжает держаться в десятке городов с самым высоким «индексом борща» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровск продолжает держаться в десятке городов с самым высоким «индексом борща». По данным за сентябрь 2022 года, в краевой столице в среднем за 181,6 рубля можно купить стандартный набор для всеми любимого супа. Это, кстати, на порядок дешевле, чем было летом. Об этом говорится на сайте проекта «Индекс борща».

СУП ПОДЕШЕВЕЛ

Специалисты в очередной раз проанализировали цены в крупных торговых сетях по всей стране. Стандартный суповой набор для кастрюли борща на четверых человек выглядит так: картофель (350 граммов), капуста (200 граммов), лук (80 граммов), морковь (80 граммов), свекла (130 граммов), чеснок (6 граммов), курятина (500 граммов). Авторы проекта посчитали даже дополнения к супу - это сметана (100 граммов) и хлеб (200 граммов).

Летний «индекс борща» в Хабаровске составил 235,48 рубля. За три месяца кастрюля супа упала в цене на 53,88 рубля - почти на 23 процента. Для сравнения, средняя стоимость четырех порций борща по России 157,93 рубля.

А КАК У ДРУГИХ?

В дороговизне борща по городам Хабаровск занимает восьмую строчку (вместо седьмой летом 2022 года). Дороже суп только в Южно-Сахалинске, Якутске, Чите, Петропавловске-Камчатском, Норильске и Магадане. Абсолютным рекордсменом по стоимости кастрюли борща стал Анадырь: четыре порции блюда здесь обойдутся в 404,1 рубль.

Самый низкий «индекс борща» в Волгограде (110,44 рубля), неожиданно в Москве (111,79 рубля) и Нижнем Новгороде (114,7 рубля).