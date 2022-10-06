Жители Хабаровского края смогут обжаловать решение по мобилизации через «Госуслуги»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Фото: government.ru

Процедура частичной мобилизации с первого дня стала вызывать вопросы относительно соответствия указаниям, озвученным президентом России. Так, повестки в военкомат стали приходить людям, чьи характеристики не попадают под частичную мобилизацию.

Теперь жалобу на ошибочный призыв можно подать в электронной форме через портал «Госуслуги». О нововведениях, разработанных по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, на портале необходимо найти баннер «Обжаловать решение о мобилизации».

- Указываем, за кого подается заявление, потому что подать заявление может сам мобилизованный или родственник призванного члена семьи. В открывшейся форме выбираем из списка основание для отсрочки. Личные данные подгружаются автоматически, их необходимо только подтвердить. Далее загружаем фото или скан повестки и заполняем данные о военном билете, а также предоставляем документы, подтверждающие основание для отсрочки, - пояснил Дмитрий Чернышенко.

Зарегистрированная жалоба направляется в комиссию региона, где ее рассмотрением в кратчайшие сроки займутся сотрудники военкомата.

Второй новый сервис «Стать добровольцем» предлагает подать заявку тем, кто принял решение добровольно участвовать в специальной военной операции. Отмечается, что сервис был создан в связи с популярностью запроса – с момента объявления частичной мобилизации возможность заявки о добровольной службе искали в интернете более 70 тысяч раз.

Воспользоваться услугой можно, нажав на баннер «Стать добровольцем».

- В открывшейся форме указаны критерии отбора. Необходимо обратить особое внимание на возраст и опыт службы. Далее – заполнить анкету со своими личными данными, большинство из них подгружаются автоматически. На карте выбрать военкомат, куда удобно обратиться, и отправить заявку. В течение максимум двух дней придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов.

Сообщается, что с начала выходных, когда был запущен сервис, было принято уже более двух тысяч заявок от добровольцев.