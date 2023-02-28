За жильем в 2023 году: что нового в сфере ипотеки в Хабаровском крае

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Мечта о собственной квартире — одна из самых естественных и желанных для каждого человека. К счастью, с каждым годом появляется все больше возможностей для ее решения: от льготных ипотечных программ до современных технологий, позволяющих выбрать и приобрести жилье, не вставая с дивана. Что нового принес потенциальным новоселам 2023 год — разобрались вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА

О ней мечтает любой россиянин, но получить могут только жители Дальневосточного федерального округа. Напомним, действие программы продлили до 31 декабря 2030 года.

Дальневосточная ипотека позволяет взять в кредит до шести миллионов рублей по льготной ставке на срок до 20 лет. Также «процент» можно уменьшить за счет дополнительных услуг — например, в Сбере, застраховав жизнь и здоровье и воспользовавшись услугой электронной регистрации сервиса Домклик, ставку можно снизить до 1,7%. Но все же совсем с пустыми руками такую сумму не займешь - нужен первоначальный взнос не менее 15%. Частью этого взноса вполне может стать материнский капитал.

Кто подойдет:

Получить кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут семьи, в которых муж и жена не достигли 36-летнего возраста, а также родители-одиночки того же возраста с одним или несколькими детьми до 19 лет. Помимо них, на кредит смогут рассчитывать работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения, участники программы «Дальневосточный гектар».

Есть и лайфхак для тех, кто не зарегистрирован в Хабаровском крае на момент оформления кредита. Прописку можно оформить в течение 270 дней с момента регистрации права собственности на ипотечную квартиру. Важно: этот «штамп в паспорте» необходимо сохранять как минимум пять лет, иначе банк может поднять ставку.

Что можно купить:

Кредитные средства можно потратить на покупку готового жилья от застройщика или для участия в долевом строительстве. Также по программе доступна покупка индивидуального жилого дома с участком, его строительство собственными силами или при помощи подрядчика.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ДОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКА»

В конце 2022 года правительство Хабаровского края утвердило порядок, согласно которому любой человек, проживающий и прописанный на территории региона, сможет получить ипотечный кредит по льготной процентной ставке на строительство дома. Проект «Дом дальневосточника» позволяет снизить ставку банка (из тех, что поддерживают программу) на 4 процента и получить до 12 миллионов рублей. Повторим, обязательным условием для заемщиков является прописка и проживание в Хабаровском крае.

Специально для проекта «Дом дальневосточника» краевой проектно-строительный институт разработал шесть типовых решений частных жилых зданий. Участники программы смогут выбрать и проект, и земельный участок, и подходящий ипотечный продукт на специальной интернет-площадке.

А еще поддержка будет?

Также с 1 февраля молодые семьи из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре могут подать документы для участия в краевой программе для приобретения или строительства собственного жилья.

Кто подойдет:

Воспользоваться инициативой регионального Минстроя смогут семьи, где возраст обоих супругов не превышает 35 лет. Органы местного самоуправления должны признать такую семью нуждающейся в улучшении жилищных условий.

На эту меру поддержки направлено более 150 миллионов рублей. По новой программе можно приобрести как готовую квартиру у застройщика, так и «квадраты» в строящемся доме, или возвести жилье самостоятельно.

ИПОТЕКА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА В ХАБАРОВСКЕ

Аналитики сервиса Домклик посчитали: за 2022 год выдача кредитов на индивидуальное жилищное строительство в Сбере на Дальнем Востоке увеличилась более чем в 2 раза. Всего в прошлом году Сбер выдал дальневосточникам более 1900 кредитов на ИЖС.

Популярность программы обусловлена тем, что строить свое уютное гнездышко теперь можно без привлечения аккредитованного подрядчика, то есть своими силами или с помощью любой приглянувшейся бригады. Кроме того, в 2022 году первоначальный взнос был снижен до 25 процентов (раньше было 30).

Напомним, ипотека на ИЖС позволяет получить деньги на возведение дома на уже имеющемся участке — или на строительство с одновременной покупкой земли.

Фото: Shutterstock

Сам кредит может предоставляться частями - на каждый этап работ. Это выгодно, ведь платить проценты нужно будет только за использованную сумму. Получить решение банка можно всего за две минуты.

Кто подойдет:

К такому ответственному мероприятию, как строительство дома, нужно подходить «по взрослому». Возраст заемщика, согласно правилам Сбера, должен быть не менее 21 года. Созаемщиками, чей доход будет учтен при расчете кредита, могут выступать не более трех физических лиц. К ним также применяются требования по возрасту и трудовому стажу.

А СКИДКИ, СКИДКИ БУДУТ?

Неважно, планируете ли вы купить готовую квартиру или построить дом самостоятельно, вы сможете сэкономить на новоселье, если воспользуетесь помощью сервиса недвижимости Домклик. Например, услуга «Электронная регистрация» позволит снизить ставку по ипотеке Сбера на 0,3%. Вроде немного — а в масштабах всех лет выплаты кредита получается кругленькая сумма.

«Электронная регистрация» освобождает покупателя недвижимости от поездки в МФЦ и Росреестр. Документы на государственную регистрацию права собственности направляются в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают онлайн в личном кабинете Домклик.

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