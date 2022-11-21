В пятницу на территорию края выйдет циклон Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода в Хабаровском крае в ноябре приятно радует. Пока температура выше нормы в среднем на три градуса, а циклоны навещают регион по выходным. Но это не означает, что на улице жара, наоборот, морозы дают о себе знать.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ

Погода в Хабаровском крае на неделю, с одной стороны, благоприятная. В будние дни в регионе осадков не ожидается. Зато в пятницу на территорию края выйдет циклон. Непогода обрушит снег, причем не мокрый, как прежде, а уже тот, который не растает.

- Прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что в будни ночью температура воздуха будет в районе -10 -12 градусов. Днем столбики термометров покажут -2 -3 градуса. При циклоне потеплеет ночью до -6 градусов, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Погода в Хабаровске на неделю аналогичная: почти всю неделю без осадков, на выходные - циклон.

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