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Общество6 декабря 2022 4:16

Сговорились на девять миллиардов рублей: участники дорожного картеля из Хабаровского края и Приморья получили штрафы

Участников дорожного картеля на 9,1 миллиарда рублей оштрафовали в Хабаровском крае и Приморье
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Две компании участвовали в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Две компании участвовали в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Фото: Александра ШОПЕНКО

Суд поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в деле о картеле на 9,1 миллиарда рублей. Напомним, что две компании участвовали в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Игроки сговорились держать цены на торгах в Хабаровском крае и Приморье.

ФАС установила, что в картельный сговор вступили ООО «Стройдорсервис» и ООО «Хабаровскдорснаб». Компании держали цены так, что оказывались на наиболее выигрышных позициях. Заказчики отдавали предпочтения именно им. В итоге «Стройдорсервис» и «Хабаровскдорснаб» смогли заполучить госконтрактов более чем на 9,1 миллиарда рублей.

- Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС России в отношении ООО «Стройдорсервис» и ООО «Хабаровскдорснаб». За заключение и реализацию картельного сговора на организации были наложены штрафы на сумму более 200 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее ФАС направляла в правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела об ограничении конкуренции. Максимальное наказание по данной статье - до шести лет колонии.

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