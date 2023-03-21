Иван Рыбин: Для участия в сборе гуманитарной помощи нужны только желание и возможности

Иван Рыбин посетил Дебальцево вместе с депутатами законодательной Думы края и депутатами городской Думы Комсомольска-на-Амуре. Фото: Хабаровская городская Дума

Недавно депутаты городской думы Хабаровска вернулись из города Дебальцево, шефство над которым в 2022 году взял Хабаровский край. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №31 Иван Рыбин рассказал о цели и итогах поездки в город, буквально находящийся вблизи линии фронта.

- Иван Сергеевич, с какой целью была организована поездка депутатами в Дебальцево? Что удалось сделать за время визита?

- В составе делегации, помимо меня, были депутаты городской думы Комсомольска-на-Амуре и депутаты Законодательной думы края. Дебальцево является подшефным городом Хабаровского края с 2022 года, и в некотором роде мы уже сроднились. Поэтому мы ехали с целью доставить гуманитарную помощь, увидеть ситуацию своими глазами, понять уровень накала обстановки. Мы намеревались самостоятельно доставить помощь в целости и сохранности, потому что сегодня существуют логистические трудности. А если прибегать к помощи грузоперевозчиков, то стоимость перевозки кратно возрастает. И в Хабаровске, и в Комсомольске-на-Амуре в сборе помощи принимали участие общественники, жители и предприниматели. Груз был разделен на два типа: для непосредственно военнослужащих и для социального блока, куда входят школы, детские сады. Первая партия была доставлена самолетом вместе с нами, а вторая, которая составила порядка полутора тонн, прибыла в Дебальцево уже после нашего визита. За время поездки успели посетить основные объекты, среди которых восстановленные детский сад, библиотека, центр детского творчества, а также отремонтированные дороги. Дополнительно заехали в Луганск, где провели ряд встреч с партийными организациями, часть гуманитарной помощи передали им. Фонарики, батарейки, канцелярия - вещи, казалось бы, незначительные, но очень востребованные.

- Как вообще устроен сбор гуманитарной помощи, и как принять участие?

- Те, кто имеет желание и возможности, могут приносить вещи в приемную ЛДПР по адресу: Дзержинского, 60. Для уточнения деталей и подробностей можно связаться со мной по номеру мобильного телефона или с помощью телеграм-канала. Если кто-то не знает, что нужно приносить, то пригодится все - от мелких батареек до инвалидных колясок. Бумага, игрушки, крупы. Могу заверить, что ни один грамм из гуманитарной помощи никуда не пропадет и доедет до адресата.

- Но ведь и в Хабаровске в помощи нуждаются семьи.

- Мы понимаем, что ответственность по выполнению других обязательств по нашим округам с нас никто не снимал, и дополнительная работа не влияет на качество основной депутатской деятельности. Напротив, теперь ответственность еще больше, потому что мы обязаны быть рядом с людьми и заниматься вопросами любого характера. Что касается семей, члены которых мобилизованы или находятся в зоне СВО - им все так же уделяется особое внимание. На сегодняшний день мы плотно взаимодействуем с комитетом семей воинов Отечества. Председатель комитета Татьяна Носова - очень внимательный человек, который понимает, как важна ее работа. Она рассказывает про необходимые виды помощи, что мы обсуждаем и на заседаниях городского оперативного штаба при мэрии Хабаровска. Кроме того, вопросы, связанные с семьями военнослужащих, находятся под личным контролем губернатора Хабаровского края.