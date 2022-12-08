Екатерина Пунтус: На краевую отрасль туризма обратили внимание на федеральном уровне

В Хабаровском крае разработано более 150 самых разнообразных маршрутов для активного отдыха Фото: Правительство Хабаровского края

Недавно исполнился год деятельности самого молодого министерства Хабаровского края - министерства туризма. Однако молодость не означает неопытность, так как в составе команды наряду с молодыми и амбициозными специалистами трудятся опытные профессионалы, работающие в отрасли с прошлого века. Возглавляет этот симбиоз министр краевого туризма Екатерина Пунтус, которая подвела первые итоги работы министерства и поделилась дальнейшими планами по превращению региона в точку притяжения туристов.

Один год - небольшой срок для того, чтобы основательно видоизменить целую отрасль большого региона, но определенные примечательные результаты все же были достигнуты.

- Первое и главное - отрасль гостеприимства была выделена в отдельное направление. Это инициатива нашего губернатора, Михаила Владимировича Дегтярева, которая включена в единую стратегию развития региона - «Край притяжения. Туризм в удовольствие». И на отрасль, в принципе, посмотрели по-другому: обратили на нее внимание как на федеральном, так и на региональном уровнях, - рассказала Екатерина Пунтус.

Глава краевого туристического ведомства отмечает активное участие в генерации идей губернатора Хабаровского края, по поручению которого в регионе был создан туристский информационный центр.

- Это организация, которая занимается развитием и продвижением туристических объектов, операторов и вообще турпродуктов на зарубежный и внутренний рынки. Главная задача - продвижение туризма как внутри Хабаровского края, так и въездного и выездного туризма и для наших жителей, и приезжих гостей. Такие центры существуют во всех регионах страны, а в Хабаровском крае не было, хотя отрасль давно об этом просила.

Сегодня, когда страна сосредоточила большие усилия на продвижении внутреннего туризма, привлечении внимания к красотам и достопримечательностям России, Хабаровский край не остался в стороне, и в результате активной работы весной 2022 года был запущен стратегический проект «Отдыхаем в крае».

- В рамках проекта местные жители должны узнавать, где, как и по какой цене можно отдохнуть в крае. Мы обратились к бизнесу с просьбой проводить различные акции, «Дни открытых дверей», делать скидки на свои услуги. И они пошли нам навстречу - теперь по промослову «Минтур» можно получить скидку на различные услуги в сфере туризма. Подключились больше 50 организаций: горнолыжные базы, гостиницы, глэмпинги, базы отдыха, организаторы развлечений и праздников и, конечно, туроператоры. Их услугами воспользовались уже больше 10 тысяч человек, применив скидку. Всего в крае разработано более 150 самых разнообразных маршрутов, рассчитанных на каждый из сезонов.

Хабаровский край занимает третье место по площади среди регионов России, что не позволяет абсолютно каждому жителю региона провести свой отдых в столице Хабаровского края. Поэтому министерство работает над развитием туристической инфраструктуры по всей территории края.

- Например, на морском побережье полуострова Дюанка в Ванинском районе планируется создать рекреационно-морской курорт. Его гостями одновременно смогут быть порядка 300 человек. В настоящее время разработан эскизный проект курорта, выполнены топографические и инженерно-геодезические работы. Кроме того, муниципалитеты ежегодно получают субсидии на развитие событийного туризма. Так, в районах были проведены фольклорный праздник славянской и казачьей культуры «Разгуляй», вечернее интерактивное представление «Заветный огонь моего народа», «Праздник первой горбуши», день Ивана Купала и ряд других.