Температуры воздуха рухнут настолько низко, что существует вероятность заморозков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На дворе хоть и конец мая, но погода в Хабаровске (да и во всем крае) как-то не особенно жалует. Прогноз на обрадует жителей региона, во всяком случае, в начале текущей недели. Температуры воздуха рухнут настолько низко, что существует вероятность заморозков.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Погода в Хабаровске первую половину недели будет прохладной, особенно по ночам. Самые низкие температуры ожидаются 30 и 31 числа. В ночь на эти дни столбики термометров упадут до +1+6 градусов.

Синоптики не исключают, что местами ночные температуры воздуха рухнут до 0 градусов и наступят заморозки. Это может произойти на территориях, которые находятся в низинах. Днем воздух прогреется всего-то до +18 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 29 МАЯ-2 ИЮНЯ

- Прогноз в Хабаровске говорит о том, что вторая половина недели будет неустойчивая с кратковременными дождями. Многие заметили, что если днем чуть-чуть пригрело, то ближе к вечеру начинает собираться облачность, и где-то отмечаются грозы, где-то - хорошие короткие ливневые дожди, - прокомментировала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды «Дальневосточного УГМС».

С приходом июня, прогноз в Хабаровске начнет выравниваться. Столбики термометров до конца недели поднимутся до +24+25 градусов. Дальнейший прогноз в Хабаровске еще будет уточняться.

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