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Общество15 июня 2023 9:03

Водопровод, сквер и Тургеневская лестница: Сергей Кравчук проверил стройки Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук совершил рабочую поездку по объектам благоустройства
Кирилл ПИРОГОВ
Мэр Хабаровска ежедневно контролирует ход работ на строительных объектах

Мэр Хабаровска ежедневно контролирует ход работ на строительных объектах

Фото: Администрация Хабаровска

Глава города продолжает лично участвовать в инспекции объектов благоустройства. Накануне Сергей Кравчук посетил несколько строек по национальным проектам, а также Тургеневскую лестницу, которая находится на реконструкции.

Первый объект находится на улице Истомина. В районе домов 90 и 92 была завершена замена водопровода, однако следы прежних раскопок до сих пор никто не убрал. Градоначальник отреагировал на беспокойство граждан, проживающих в этом районе, и поручил восстановить нарушенное благоустройство, нарастив рабочий темп. Контроль над выполнением был возложен на управление административно-технического контроля.

Ровно такую же ситуацию Сергей Кравчук лицезрел в переулке Фабричном и на улице Кубяка. Мэр пообщался с жителями общежития колледжа технологий, где врезают горячее водоснабжение. Студенты пожаловались на длительное отсутствие горячей воды, что доставляет дискомфорт. Глава города потребовал как можно скорее завершить работы и привести прилегающую территорию в нормативное состояние.

- Есть нарекания к работе муниципальных предприятий по поводу восстановления мест, где проводились земельные работы. Я поручил первому заместителю по городскому хозяйству взять под личный контроль своевременное восстановление нарушенного благоустройства. Впредь еженедельно во время аппаратных совещаний он будет отчитываться по этому вопросу, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Следующим объектом объезда стала территория сквера на улице Ленина, 73. Жители Хабаровска выбрали благоустройство этой площади по программе формирования комфортной городской среды в 2022 году.

Жители оставляют обращения в адрес мэра

Жители оставляют обращения в адрес мэра

Фото: Администрация Хабаровска

Сквер площадью 2 780 квадратных метров обзаведется мощеными дорожками, скульптурными композициями, скамейками, беседками для отдыха и малыми архитектурными формами.

- Готовность объекта на данный момент - 50 процентов. Планируем ввести его в эксплуатацию в конце августа, - рассказал Сергей Кравчук.

Ровно в таком же темпе восстанавливается сквер на Промывочной, 64. Этот объект мэр города уже посещал ранней весной.

- Особое внимание здесь мы обращаем на водоотведение с прилегающей территории. Этим вопросом занято управление дорог и внешнего благоустройства. Оно будет проводить работы, чтобы поверхностные воды собирались и не подтапливали близлежащие строения. Мне нравится активная позиция жителей района, которые контролируют каждый шаг строительных работ, - отметил мэр города.

В сквере на Промывочной будут установлены скамьи, урны, новое освещение, камеры видеонаблюдения, а также детская и многофункциональная спортивная площадки. Вишенкой на торте станет скульптура паровоза Черепанова - памятник первому российскому паровозу. Кроме того, по отдельному требованию мэра города будет проведен ремонт внутриквартального проезда вдоль дома на улице Промывочной и по переулку Шмаковскому.

Финальной точкой стала лестница, которая ведет с улицы Тургенева на Амурский бульвар, реконструкция которой должна завершиться в 2023 году.

- Горожане ждут открытия этого объекта. Тургеневская лестница украсит историческую часть города. Мы видим, что для создания целостности благоустройства территории, прилегающей к лестнице, необходимо восстановить не только асфальтобетонное покрытие, но и облагородить всю прилегающую территорию, - сказал мэр.

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