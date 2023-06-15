Водопровод, сквер и Тургеневская лестница: Сергей Кравчук проверил стройки Хабаровска

Мэр Хабаровска ежедневно контролирует ход работ на строительных объектах Фото: Администрация Хабаровска

Глава города продолжает лично участвовать в инспекции объектов благоустройства. Накануне Сергей Кравчук посетил несколько строек по национальным проектам, а также Тургеневскую лестницу, которая находится на реконструкции.

Первый объект находится на улице Истомина. В районе домов 90 и 92 была завершена замена водопровода, однако следы прежних раскопок до сих пор никто не убрал. Градоначальник отреагировал на беспокойство граждан, проживающих в этом районе, и поручил восстановить нарушенное благоустройство, нарастив рабочий темп. Контроль над выполнением был возложен на управление административно-технического контроля.

Ровно такую же ситуацию Сергей Кравчук лицезрел в переулке Фабричном и на улице Кубяка. Мэр пообщался с жителями общежития колледжа технологий, где врезают горячее водоснабжение. Студенты пожаловались на длительное отсутствие горячей воды, что доставляет дискомфорт. Глава города потребовал как можно скорее завершить работы и привести прилегающую территорию в нормативное состояние.

- Есть нарекания к работе муниципальных предприятий по поводу восстановления мест, где проводились земельные работы. Я поручил первому заместителю по городскому хозяйству взять под личный контроль своевременное восстановление нарушенного благоустройства. Впредь еженедельно во время аппаратных совещаний он будет отчитываться по этому вопросу, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Следующим объектом объезда стала территория сквера на улице Ленина, 73. Жители Хабаровска выбрали благоустройство этой площади по программе формирования комфортной городской среды в 2022 году.

Жители оставляют обращения в адрес мэра Фото: Администрация Хабаровска

Сквер площадью 2 780 квадратных метров обзаведется мощеными дорожками, скульптурными композициями, скамейками, беседками для отдыха и малыми архитектурными формами.

- Готовность объекта на данный момент - 50 процентов. Планируем ввести его в эксплуатацию в конце августа, - рассказал Сергей Кравчук.

Ровно в таком же темпе восстанавливается сквер на Промывочной, 64. Этот объект мэр города уже посещал ранней весной.

- Особое внимание здесь мы обращаем на водоотведение с прилегающей территории. Этим вопросом занято управление дорог и внешнего благоустройства. Оно будет проводить работы, чтобы поверхностные воды собирались и не подтапливали близлежащие строения. Мне нравится активная позиция жителей района, которые контролируют каждый шаг строительных работ, - отметил мэр города.

В сквере на Промывочной будут установлены скамьи, урны, новое освещение, камеры видеонаблюдения, а также детская и многофункциональная спортивная площадки. Вишенкой на торте станет скульптура паровоза Черепанова - памятник первому российскому паровозу. Кроме того, по отдельному требованию мэра города будет проведен ремонт внутриквартального проезда вдоль дома на улице Промывочной и по переулку Шмаковскому.

Финальной точкой стала лестница, которая ведет с улицы Тургенева на Амурский бульвар, реконструкция которой должна завершиться в 2023 году.

- Горожане ждут открытия этого объекта. Тургеневская лестница украсит историческую часть города. Мы видим, что для создания целостности благоустройства территории, прилегающей к лестнице, необходимо восстановить не только асфальтобетонное покрытие, но и облагородить всю прилегающую территорию, - сказал мэр.