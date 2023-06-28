Купить дом в коттеджном поселке или построить свой прямо в городе: в Хабаровске растет популярность частного жилья

Хабаровск, Лирическая улица. Фото: Домклик

Как ни хороша собственная квартира, но когда твоя территория на этой планете вырастает с 30-50 метров до нескольких соток - это уже совсем другие ощущения и другой уровень комфорта. К этой простой мысли приходит все больше жителей Хабаровска: у горожан набирают популярность коттеджные поселки и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Рынок подстегивает и тот факт, что в нашем регионе своим домом можно обзавестись не только в пригороде, но и прямо в черте Хабаровска.

- После пандемии спрос на загородную недвижимость в Хабаровске вырос в четыре раза. Однако подобных предложений не так много - и потребность клиентов не закрывается. Также часть потенциальных клиентов хочет строить дома на собственных участках, - рассказала Любовь Лоншакова, специалист по недвижимости компании «Этажи».

Кстати, в базе объявлений сервиса недвижимости Домклик от Сбера в конце июня 2023 года насчитывалось более двух тысяч объявлений о продаже домов, дач и таунхаусов в Хабаровском крае. Уровень цен (если отбросить самые отдаленные или малоустроенные варианты) - от 500-700 тысяч рублей до 30 миллионов.

- Средняя сумма покупки дома в Хабаровске - это шесть-семь миллионов рублей. За эти деньги можно приобрести прекрасные варианты в разной степени готовности, - добавляет Любовь Лоншакова.

По словам эксперта, стереотип о покупке дома к пенсии пора признать устаревшим. Возраст клиентов, заинтересованных именно в загородной недвижимости, сильно снизился.

Портрет покупателя сегодня выглядит так: 17 процентов - люди старше 50 лет, и 35 процентов - младше 35 лет.

Омолодить аудиторию любителей «загородки» помогли, в первую очередь, льготные ипотечные программы, которые распространяются и на этот тип недвижимости.

Хабаровск, Владимирская улица, 5. Фото: Домклик

КОТТЕДЖИ И ТАУНХАУСЫ

В черте Хабаровска можно насчитать более десятка коттеджных поселков (или, точнее, кварталов), где есть как отдельно стоящие дома, так и таунхаусы.

Правда, и цены на них чаще всего тоже исчисляются десятками миллионов. Зато уровень комфорта соответствует всем мечтам о загородной жизни - при этом выезжать за границы Хабаровска даже не потребуется.

Например, таунхаус-квартал «Культура.Клуб» обещает новоселам жизнь на настоящем зеленом острове: с одной стороны - питомник с яблонями и грушами, с другой - еще один коттеджный поселок. Собственная лужайка у каждого жильца, возможность организовать зону отдыха прямо на крыше трехуровневого таунхауса, плюс все, что нужно для комфортной жизни (от детского сада до спа-комплекса), прямо в квартале или в пешей доступности.

Еще один интересный проект - «Орехово» - находится в Железнодорожном районе Хабаровска. На выбор потенциальным клиентам предлагают три варианта компоновки дома, в двух из которых есть собственный гараж и дополнительное парковочное место.

Все дома подключены к централизованным инженерным сетям, поэтому у будущих жильцов не возникнет вопросов с коммуникациями: вопрос с канализацией, водопроводом, электричеством и интернетом уже решен. Площади жилья в двухэтажных типовых домах начинаются от 117 квадратных метров, доступны несколько вариантов отделки: предчистовая, базовый ремонт и дизайнерский, который включает даже мебель. Этот вариант для тех, кто хочет купить дом и сразу же заехать, не тратя время на ремонт и обустройство.

Хабаровск, Железнодорожный район, коттеджный посёлок Орехово. Фото: Домклик

НО ЕСЛИ ДЕНЕГ МЕНЬШЕ…

...То дом мечты можно построить самому. Популярность ИЖС в России растет на глазах. Очередной рекорд в мае зафиксировал Сбер: там выдали более восьми тысяч кредитов на ИЖС на сумму 35 миллиардов рублей - это максимум за все время действия программы.

При этом аналитики прогнозируют дальнейший рост ИЖС. По данным Домклик, 2023 год по объему выдачи кредитов на ИЖС может закончиться на отметке 200 миллиардов рублей, что в восемь раз больше значений 2021 года.

У этого роста есть как минимум две причины.

Первая - финансы. Коттеджи и таунхаусы в черте Хабаровска стоят свыше десяти, а то и двадцати миллионов рублей. Земельные участки под ИЖС можно приобрести раз в десять-пятнадцать дешевле. И выбор для тех, кто хочет и умеет искать, в принципе, есть. На Домклик мы насчитали около 1300 предложений участков в Хабаровском крае, из них примерно три сотни находятся прямо в городе.

Хабаровск, Лучистая улица. Фото: Домклик

- Раньше пользовался спросом не Хабаровск, а близлежащие поселки в Хабаровском районе, которые подходили под «Дальневосточную ипотеку», - говорит Любовь Лоншакова. - Сегодня ситуация изменилась.

И это вторая причина. С увеличением количества программ и упрощением условий ипотеки на ИЖС у покупателей появилась возможность выбирать: где строить и, конечно, с кем - с аккредитованным подрядчиком или своими силами. Возвести дом своей мечты - в том числе с одновременным приобретением земли, кроме «Дальневосточной ипотеки» позволят «IT-ипотека» (ставки в Сбере от 5%), «Семейная» (от 5,3%), «Господдержка» (от 7,3%) и, конечно, базовые программы займов (от 10,9%). Изучить все варианты и их подробные условия можно на сервисе Домклик.

Кроме того, в июне Сбер упростил условия выдачи ипотеки на ИЖС - теперь обеспечением по кредиту на время строительства дома может служить сам земельный участок, хотя еще недавно такого залога было недостаточно. Какие возможности дают новые правила - читайте здесь.

Осталось напомнить, что собственный дом - это не только другой уровень комфорта, но и другой уровень ответственности за свое жилье. К этому нужно быть готовыми: покупка или строительство частного коттеджа не должны быть спонтанным решением. Не жалейте времени, чтобы изучить все подробности.

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