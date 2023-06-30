На радость детям и родителям: экопроект «Вернем природу в город» начал свой путь в Хабаровске

Фото: Кирилл Кеменев

Жители города привыкают ко все более нарастающему темпу жизни. Всюду строятся здания, появляются какие-то новые объекты, и люди все реже видят зеленые растения. Медиагруппа «Комсомольская правда» - Хабаровск» обратила внимание на эту проблему и запустила экологический проект «Вернем природу в город», одной из целей которого стала высадка растений на общественно значимых территориях в Хабаровске.

Старт озеленению был дан на территории детской городской клинической больницы №9. Как известно, в таких учреждениях все должно способствовать выздоровлению и отдыху больных. Растения благотворно влияют на физиологическое состояние человека, особенно когда речь касается подрастающего поколения.

Фото: Кирилл Кеменев

- Детская больница имеет две внутренние территории. Потребность в озеленении имелась огромная. Сотрудники медицинского учреждения своими силами пытались заниматься этим вопросом. Когда нам предложили озеленение территории хвойными породами - мы очень обрадовались и сразу же откликнулись. Совместными усилиями мы принялись осуществлять запланированное. Мы очень рады, что такие акции проводятся, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Галашев, заместитель главного врача по хозяйственной части детской городской клинической больницы №9.

Десятки людей вышли на улицу, чтобы поучаствовать в высадке хвойных деревьев. Два более взрослых саженца решили посадить прямо перед стационаром. Для них подготовили специальное место, и совсем скоро они пустят корни.

Для сосен другой разновидности отвели другой участок - во дворе лаборатории. Взрослые, дети и сотрудники медучреждения увлеченно выкапывали лунки, помещали еще совсем маленькие деревья в них и поливали водой. К процессу подключились и самые маленькие.

- Нам хочется, чтобы наша территория стала лучше и краше для пациентов. Хотим, чтобы таких акций в городе становилось больше, - добавил Сергей Галашев.

Инициатива была поддержана и руководством медицинского учреждения.

- Вопрос озеленения для нас всегда актуален. Таким способом мы улучшаем экологию вокруг больницы, а также проводим замену тополей на более городские деревья. Ну и эстетический вид имеет большое значение, - поделился своими мыслями Евгений Сутугин, главный врач детской городской клинической больницы №9.

Фото: Кирилл Кеменев

Акция на территории больницы была поддержана компанией «Растим лес», которая занимается вопросами лесовосстановления не только на территории Хабаровского края, но и по всему Дальнему Востоку.

- В рамках проекта на территории детской больницы были высажены сосны обыкновенные. Две из них выращены в питомнике под открытым небом, а остальные - в специальных тепличных условиях. Компания «Растим лес» рада участвовать в таких акциях. В дальнейшем работа по данному направлению продолжится. Чтобы привлечь больше людей, стоит проводить работу с управляющими компаниями в городе, - рассказал Иван Денисов, генеральный директор компании «Растим лес».

Экопроект «Вернем природу в город» от медиагруппы «Комсомольская правда» - Хабаровск» продлится до сентября. Совместно с предприятиями города проведут акции по уборке берега Амура и озеленению общественных территорий Хабаровска.

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