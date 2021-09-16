Евгений Шипицин: «Улицу Богачева в Хабаровске защитит от затопления только строительство дамбы»

Евгений Шипицын, заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом по ЖКХ Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске Индустриальный район в первую очередь попадает под подтопление в период паводка. Речь идет о частном секторе на Красной Речке. Всего пострадало более 40 жилых зданий, 15 из них признали непригодными для проживания. Между тем выплаты за ущерб собственники последних не получат, потому как людям начислили компенсации еще в 2013, 2019 годах. Как сообщил заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом по ЖКХ Евгений Шипицын, раньше земснаряды чистили русла Амура. Сейчас такого нет. Во время форума «Амур - река жизни» врио губернатора Михаил Дегтярев затронул эту тему и обратил внимание экспертов, что нужно решать проблему.

- Чтобы защитить улицу Богачева, микрорайон Красная Речка, нужно гидротехническое сооружение. Земельный участок выделен. Но пока информации о сроках строительства нет. Также правительство Хабаровского края еще после 2013 года начало работу по признанию микрорайона Красная Речка зоной затопления. После этого там запретят любое строительство, продажу домов. Сейчас за помощью жители могут обратиться в комитет по управлению Индустриальным районом. Телефоны: 40-90-17, 40-90-18. Также граждан ждут в кабинете №№14, 15. Специалисты обязательно сделают заявку на тепловые пушки для просушки дома и подвалов в управление ГО и ЧС администрации города Хабаровска. Пока же выдали две мотопомпы, - сообщил гость эфира.

Если вода зашла на земельный участок, но не зашла в жилой дом, то людям выплатят по 10 тысяч рублей. Компенсация за потерю урожая не входит в эту сумму. При подтоплении жилого помещения к гражданам придет комиссия, которая установит сумму выплат пострадавшим. Она может достигнуть 100 тысяч рублей на каждого зарегистрированного в доме.