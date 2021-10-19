Полмиллиона «квадратов» на 20 тысяч человек: в Хабаровске показали, как будет выглядет «Дальневосточный квартал»

«Дальневосточный квартал» призван обеспечить людей качественным жильем по низкой цене Фото: Правительство Хабаровского края

83 гектара земли, 450 квадратных метров - это территория будущего «Дальневосточного квартала» в Хабаровске. Проект призван обеспечить людей качественным жильем по низкой цене. Квартирами квартал сможет обеспечить порядка 20 тысяч человек. Под реализацию проекта подобрана площадка, но с ней возникли сложности.

СНИЗИТЬ ЦЕНУ НА «КВАДРАТ»

- На Дальнем Востоке жилье достаточно дорогое, мы должны снизить стоимость. В рамках «Дальневосточного квартала» ряд издержек инвестора мы возьмем на себя. […] Но в ответ будем добиваться получения более дешевого жилья для людей, - сказал Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО.

В новом квратале появятся школы, десткие сады, площадки и так далее. Фото: полпредство президента РФ в ДФО

«Дальневосточный квартал» раскинется на территории аэродрома ДОСААФ (между проспектом 60-летия Октября, Локомотивной и Аэродромной улицами). Предполагается, что здесь появятся не только жилые дома, но и поликлиники, школы, три детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, детские площадки. Приблизительная стоимость возведения социальной инфраструктуры - более 5 миллиардов рублей. На инженерную уйдет меньше - около 3,6 миллиарда рублей.

Кварталы будут строиться в рамках преференциального режима ТОР (территории опережающего развития) со льготными ставками по налогам и помощью со стороны государства. В планах разрешить предоставлять застройщикам землю на конкурсной основе, где главными критериями будут снижение цены квадратного метра для граждан и качественная жилищная среда.

Строительство нового жилья поможет получить квартиру молодым семьям, которые могут стать участниками программы «Дальневосточная ипотека» и получить льготный ипотечный кредит под 2 процента годовых. В Хабаровском крае по программе подано более 10 тысяч заявок, выдано 2 834 кредита (третье место в ДФО) на общую сумму 10,8 миллиарда рублей. Средняя сумма кредита составляет 3,82 миллиона рублей. Всего в крае проживает 23 479 молодых семей, из которых 10 003 заинтересованы в кредите по программе.

Приблизительная стоимость возведения социальной инфраструктуры - более 5 миллиардов рублей. Фото: полпредство президента РФ в ДФО

СПОР

Но аэродром ДОСААФ до сих пор действует. Конечно, жильцы нового квартала не будут делить территорию с парашютистами и пилотами. Организации предлагают переехать на десятый участок села Калинка. Вроде ДОСААФ все устраивает, но есть ряд требований, в частности, по инфраструктуре и сооружениям, необходимым для работы общества.

- Есть пожелания, составленные ДОСААФ, которые для бюджета края невыполнимы. Они достаточно объемны, необходимо определить источник финансирования для этих мероприятий. И ДОСААФ просит как-то узаконить тот земельный участок, на который мы просим их переехать. Он находится в собственности у федерального центра. Его арендует Хабаровский ДОСААФ. Росимущетсво направило соглашение о расторжении договора. 16 сентября, но организация не подписала соглашение, - сказал Керим Сунгуров, зампред правительства Хабаровского края по вопросам строительства.

На инженерную инфраструктуру уйдет около 3,6 миллиарда рублей. Фото: полпредство президента РФ в ДФО

По словам Юрия Трутнева, предложения ДОСААФ вполне резонны и организация не должна останавливать работу. Но среди города аэродрому не место - Хабаровску нужно расстраиваться.

- Дл того, чтобы прыгнуть с парашютом или поучиться управлять самолетом можно проехать 30-40 минут на машине, ничего страшного не произойдет. А вот расстояние на работу жителям хочется, чтобы было короче. […] Вмешиваться в этот спор я не буду, - добавил вице-премьер.