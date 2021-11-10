В Хабаровском крае утвердили бюджет: «Задача по сокращению госдолга выполняется»

Законодательная дума 10 ноября утвердила главный финансовый документ края. Фото: правительство Хабаровского края

Законодательная дума 10 ноября утвердила главный финансовый документ Хабаровского края на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов. Основными направлениями финансовой стратегии региона остались ориентированность на выполнение обязательств перед жителями. Также впервые за 10 лет взят курс на стабилизацию государственного долга края и его поступательное снижение.

– Бюджет края социально ориентированный. На финансирование социальных отраслей будет направлено 86,4 млрд. рублей или 67,4 % от расходов бюджета. Запланированные ассигнования также учитывают задачи и приоритеты, обозначенные в Указах и Поручениях Президента РФ Владимира Путина и в национальных проектах, – прокомментировал губернатор края Михаил Дегтярев.

Прежде всего, краевой бюджет обеспечивает финансирование государственных программ. Всего их 35, они включают в себя общенациональные цели развития. В первую очередь создание и поддержание инфраструктуры - социальной, транспортной и инженерной. Что касается социальных выплат, то они проиндексированы на 4%. Также скорректированы программы помощи бюджетам районов и муниципальных образований. Денег будет поступать больше. Это, безусловно, сильный ход Дегтярева и его команды. Увеличение финансирования в городах и селах поможет быстрее решать вопросы, волнующие население территорий, а также повысить качество жизни в районах и небольших населенных пунктах.

Неоднократно заявленная губернатором в приоритетах программа формирования комфортной городской среды получила выражение в цифрах – на следующий год на это выделяется 374,8 млн рублей. На поддержку проектов ТОС, так хорошо показавших себя в уходящем году, ассигнования увеличены в два раза и составят 200 млн рублей.

Ковид продолжает наступать, и это было учтено. Обеспечен резерв на мероприятия по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции.

Бюджет формировался в условиях постепенного восстановления экономической ситуации в регионе. Об этом говорит запланированный рост собственных доходов. К 2021 году он составит 4,6 %.

- Мы видим, что задача сократить госдолг Хабаровского края поставлена и выполняется. В том числе с внедрением новых финансовых механизмов. Увеличиваются и собственные доходы. Сохраняется ориентированность на социальные запросы людей. Объективно можно констатировать, что пандемия внесла серьезные коррективы. Не будем греха таить, регион в ковидном плане испытывает проблемы, впрочем, как и остальные субъекты. федеральный центр распределяет помощь всем без исключения. Однако, президент в своей повестке делает упор на Дальний Восток. Нам идут субсидии, субвенции, поддерживаются программы, - комментирует депутат законодательной думы Хабаровского края Денис Кром.

Из чего складывается бюджет на следующий год? Главный источник денег - налоги на доходы физлиц, на прибыль, на имущество, акцизы, а также безвозмездные поступления, в том числе из федерального бюджета. Так, на 2022 год НДФЛ, зачисляемый в бюджет региона, определен в сумме 34,1 млрд. рублей, на 2023 год – 35,3 млрд, рублей, на 2024 год – 36,6 млрд рублей. Налог на прибыль – 20,4 млрд. рублей, 20,4 млрд. рублей и 21,3 млрд. рублей соответственно.

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений в бюджет края в 2022 году составит 34,6 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета 33,0 млрд. рублей. Конечно, эти показатели могут меняться и корректироваться.

Доходы краевого бюджета на 2022 год составят 127,6 млрд. рублей, на 2023 год – 127,2 млрд. рублей, на 2024 год – 129,1 млрд. рублей. Расходы – 128,1 млрд. рублей, 127,2 млрд. рублей и 129,1 млрд. рублей соответственно. Дефицит краевого бюджета на 2022 год предусмотрен в размере 0,5 млрд рублей, на 2023 и 2024 годы – без дефицита. Бюджет на 2022 – 2024 годы сбалансирован и позволит правительству края выполнять принятые обязательства перед жителями.

Не в последнюю очередь улучшение ситуации с дефицитом стало возможным благодаря тому, что Михаил Дегтярев взял вопрос эффективности бюджетных трат на личный контроль.